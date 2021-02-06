В Москве пенсионерка выбросила с балкона полмиллиона рублей

На юго-востоке Москвы пенсионерка сбросила мошенникам с балкона 500 тысяч рублей.

Как сообщает портал "МВД-Медиа", 84-летней жительнице района Текстильщики позвонил мошенник и представился полицейским. Лжеофицер попросил помочь в проведении "спецоперации". Мнимый полицейский уверял: он и его коллеги якобы ловят преступников. Женщину попросили следовать всем указаниям мошенников, чтобы потом их поймали.

Пенсионерка, следуя инструкциям, сбросила с балкона своей квартиры на Волгоградском проспекте более 500 тысяч рублей. Деньги были похищены. Поняв, что стала жертвой обмана, пожилая москвичка заявила в полицию.

Во время оперативных мероприятий задержаны трое мужчин от 22 до 31 года. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. С них взяли подписку о невыезде.