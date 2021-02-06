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06.02.2021 13:35
Рубрика: Общество

В Москве введен "оранжевый" уровень опасности из-за морозов

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости

В столичном регионе объявлен повышенный, "оранжевый" уровень погодной опасности, сообщает Гидрометцентр РФ.

Фото: Пресс-служба Кавказского заповедника
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Предупреждение об опасной погоде связано с резким похолоданием. Оно будет актуально с 20.00 7 февраля до 20.00 9 февраля. В этот период температура ночами может опускаться до минус 27 градусов.

Ранее синоптики отмечали, что в ближайшие дни Москве предстоит пережить самый холодный период этой зимы. В связи с этим московское ГУ МЧС передало экстренное предупреждение.

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