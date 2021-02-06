В Москве введен "оранжевый" уровень опасности из-за морозов

В столичном регионе объявлен повышенный, "оранжевый" уровень погодной опасности, сообщает Гидрометцентр РФ.

Предупреждение об опасной погоде связано с резким похолоданием. Оно будет актуально с 20.00 7 февраля до 20.00 9 февраля. В этот период температура ночами может опускаться до минус 27 градусов.

Ранее синоптики отмечали, что в ближайшие дни Москве предстоит пережить самый холодный период этой зимы. В связи с этим московское ГУ МЧС передало экстренное предупреждение.