В Новой Москве развернут пункт обогрева после крупного пожара

В столичном поселке Мосрентген, где в субботу произошел крупный пожар, развернут временный пункт обогрева. Об этом рассказал глава администрации поселения Евгений Ермаков.

"Этот пункт находится в местном ДК, там можно поесть и переждать эту ситуацию", - сказал Евгений Ермаков. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы. Как только станет возможно, дом снова начнут обогревать.

Ранее сообщалось, что количество жертв пожара увеличилось до трех. Погиб один взрослый и двое детей, пострадали 14 человек.