Вылетевший из Москвы в Астрахань лайнер вернулся в Шереметьево

Вылетевший из Шереметьево в Астрахань лайнер вернулся в Москву из-за сигнала о неисправности. "Датчик сработал. Экипаж принял решение прервать полет", - рассказал ТАСС источник в авиационных кругах. Информацию о прерванном рейсе позже подтвердили пассажиры, которым пришлось провести в столице лишние четыре часа.

По словам тех, кто находился на борту воздушного судна, самолет оторвался от полосы в 22:48 по местному времени. Но набрать крейсерскую высоту не успел. Лайнер сделал три круга в зоне ожидания рядом с Шереметьево, после чего благополучно приземлился. В воздухе самолет находился около часа.

Теперь уже техническим службам предстоит выяснить, что случилось с передней стойкой шасси. Возможно, речь идет о ложном срабатывании датчика. Добавим, что пассажиры отправились в пункт назначения в 2:38 ночи.