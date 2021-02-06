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06.02.2021 08:28
Рубрика: Происшествия

На Курилах вулкан Эбеко выбросил пепел на 2,5 км

Текст: Дина Непомнящая

Пепловое извержение произошло в субботу на вулкане Эбеко, расположенном в семи километрах к северо-западу от Северо-Курильска.

Камчатский вулкан Ключевской выбросил пепел на 7,5 километров

По информации ГУ МЧС по Сахалинской области, столб пепла достиг 2,5 километра в высоту. Шлейф от выброса растянулся на пять километров к западу от исполина.

Пеплопада в населенных пунктах нет. Запах сероводорода не ощущается. Жизни людей ничего не угрожает.

Справка "РГ"

Высота вулкана Эбеко - 1156 метров, он расположен в северной части хребта Вернадского. Относится к древним затухающим вулканам.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Курильские острова

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