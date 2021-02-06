У побережья Камчатки объявили штормовое предупреждение

Камчатское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объявило штормовое предупреждение на 7 февраля для нескольких районов Камчатского края.

Шторм с волнами высотой до девяти метров начнется в ночь на воскресенье в Тихом океане на территории Алеутского района. Утром опасное волнение начнется в Беринговом море в Алеутском и Олюторском районах. Улучшение погоды ожидается лишь на следующий день.

Как отмечают в пресс-службе регионального главка МЧС, для населенных пунктов, расположенных на побережье, угрозы нет. Аварии могут возникнуть на судах, которые находятся в море в условиях шторма. Для предупреждения чрезвычайных ситуаций руководителям судоходных компаний рекомендовали принять меры повышенной предосторожности. Спасатели готовы оперативно отреагировать на возможные ЧС.