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06.02.2021 10:47
Рубрика: Общество

У побережья Камчатки объявили штормовое предупреждение

Текст: Дина Непомнящая

Камчатское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объявило штормовое предупреждение на 7 февраля для нескольких районов Камчатского края.

На Камчатке объявлено штормовое предупреждение

Шторм с волнами высотой до девяти метров начнется в ночь на воскресенье в Тихом океане на территории Алеутского района. Утром опасное волнение начнется в Беринговом море в Алеутском и Олюторском районах. Улучшение погоды ожидается лишь на следующий день.

Как отмечают в пресс-службе регионального главка МЧС, для населенных пунктов, расположенных на побережье, угрозы нет. Аварии могут возникнуть на судах, которые находятся в море в условиях шторма. Для предупреждения чрезвычайных ситуаций руководителям судоходных компаний рекомендовали принять меры повышенной предосторожности. Спасатели готовы оперативно отреагировать на возможные ЧС.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край

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