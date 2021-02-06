В Бурятии усилят меры по профилактике COVID-19 перед Сагаалганом

В Республике Бурятия решили усилить контроль соблюдения эпидемиологических правил на предприятиях общественного питания, в магазинах и других общественных местах.

- В преддверии Сагаалгана и в его период увеличивается поток людей в торговых центрах, в общественных местах. Поэтому поручение Минпромторгу, Комитету по торговле администрации города провести работу с крупными торговыми сетями, юрлицами, - заявил на оперштабе по профилактике коронавирусной инфекции заместитель председателя правительства Бурятии по вопросам безопасности Петр Мордовской.

Поручение дано Росгвардии, МВД, Государственной противопожарной службе и республиканскому управлению Роспотребнадзора. Сотрудники этих ведомств ежедневно проводят рейды по контролю противоковидных мероприятий. В ходе проверок выявляются нарушения в части несоблюдения дезинфекции, графика уборки помещений и масочного режима.

Справка "РГ"

Сагаалган - бурятский Новый год. Название праздника переводится как Белый месяц. Местные жители весь первый месяц года считают белым, то есть чистым временем добрых дел и очищения душ. В 2021 году Сагаалган начнется на рассвете 12 февраля.