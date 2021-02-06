В Приморье создадут новое министерство

В Приморском крае создадут министерство профессионального образования и занятости. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Новый орган образуют в результате реорганизации двух структурных подразделений краевых министерств образования и труда и социальной политики. Он будет курировать два направления: профессиональная подготовка кадров в учреждениях среднего образования и занятость населения. Созданием ведомства занимается замминистра экономики Приморья Сергей Дмитриенко.

"Оно станет связующим звеном между бизнесом и системой образования, нацеленным на результат. Нам нужно быстро готовить кадры, которые действительно нужны экономике", - отметила председатель правительства края Вера Щербина.