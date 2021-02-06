Возобновилась программа чартерных туров в Бурятию

Сегодня стартует чартерная зимняя программа в Бурятию, разработанная при поддержке Ростуризма, правительства и министерства туризма республики.

За три ближайших недели планируется принять 16 авиарейсов: восемь - из Москвы и восемь - из Екатеринбурга.

- Гостей ожидает насыщенная программа, рассчитанная на семь дней. Все будет безопасно, ярко, вкусно и по-байкальски гостеприимно, - пообещала министр туризма Бурятии Мария Бадмацыренова.

Зимние чартеры - логическое продолжение летних: в июле прошлого года республику открыли для себя 1500 туристов из разных регионов России.

- Летишь в границах своей страны, но попадаешь в совершенно другой мир. Эта программа - попытка показать нашим гражданам, в какой многоликой и многообразной стране мы живем, - рассказала о проекте руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Фото: Туристский информационный центр "Байкал"

Глава республики Алексей Цыденов так охарактеризовал основные направления экскурсионных туров:

- Первое: Бурятия - это центр буддизма России. Гости посещают Иволгинский дацан, где находится мировая реликвия - нетленное тело Хамбо ламы Даши-Доржо Итигэлова. Второе: у нас одна из самых больших в мире общин старообрядцев, где их культура сохранилась в исконном виде, как 400 лет назад. Третье: в республике есть места с интереснейшей историей - городище гуннов 2500-летней давности, 33-метровый Будда, Посольский монастырь. Четвертое: наш Центр восточной медицины - единственное в России государственное лечебно-оздоровительное учреждение, в котором лицензированы практики традиционной медицины, и он работает в рамках системы ОМС. И это все помимо Байкала.

Ангелина Закарян из Пятигорска побывала в Бурятии летом.

- В нашей группе было два типа людей: те, кто интересовался культурой республики и Байкалом и всегда хотел сюда попасть, и те, кто выбрал этот турпакет по рекомендации агента и теперь хочет вернуться сюда еще раз, - поделилась Ангелина. - Я отношусь ко второму типу: хочется приехать еще раз, потому что семь дней не хватило, чтобы насладиться красотами Байкала.

По словам руководителя туркомпании - оператора чартерной программы Тараса Демуры, великое озеро уже сковал лед. Зимний Байкал по красоте не уступает летнему. Туристы смогут своими глазами увидеть ту бесконечную прозрачность, гигантские торосы и ледяные пещеры, которые они видели на фотографиях в соцсетях, в журналах о путешествиях, в фильмах, а также прокатиться по самому большом катку в мире.

Фото: Туристский информационный центр "Байкал"

Участники первых зимних чартеров попадут еще и на празднование бурятского Нового года - Сагаалгана. Белый месяц (так переводится название праздника, местные жители весь первый месяц года считают белым, то есть чистым временем добрых дел и очищения душ) начнется в этом году на рассвете 12 февраля. Гости республики смогут познакомиться со множеством обрядов и встретиться с бурятским Дедом Морозом Сагаан Убгэном.

Справка "РГ"

Стоимость тура зимней чартерной программы из Москвы в Бурятию - от 42 тысяч рублей на человека, из Екатеринбурга - от 40 тысяч. Летние программы стоили от 30 тысяч рублей.