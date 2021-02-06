Подозреваемый в двойном убийстве ранил сотрудника угрозыска Махачкалы

В Махачкале при задержании подозреваемого в убийстве двух женщин получил ранение начальник уголовного розыска Ленинского района.

"Сотрудник полиции получил ножевое ранение, при нападении он выстрелил в подозреваемого из табельного оружия", - приводит "Интерфакс" информацию пресс-службы республиканского управления МВД.

По факту двойного убийства следствием возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц).

ЧП произошло вечером 5 февраля. В одной из квартире многоэтажки на проспекте Петра Первого были найдены тела 34-летней и 29-летней женщин с колото-резанными ранами.