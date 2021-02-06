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06.02.2021 12:01
Рубрика: Происшествия

В Дагестане задержаны члены террористической организации

Текст: Алена Ларина

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Дагестане двух человек, подозреваемых в участии в деятельности террористической ячейки. Об этом "РГ" сообщили в региональном управлении ФСБ России.

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Задержание произошло в Дербентском районе республики. Кроме того, там же был обнаружен тайник с оружием, самодельной взрывчаткой и боеприпасами, принадлежавшие членам этой террористической группы.

По данным силовиков, задержанные планировали совершить нападение на сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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