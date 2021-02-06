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06.02.2021 12:24
Рубрика: Власть

Жители Ставрополья вышли на флешмоб в поддержку президента РФ

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)

В Ставропольском крае прошли акции в поддержку президента Владимира Путина. Несколько десятков людей из разных городов региона вышли на улицы, чтобы принять участие во флешмобе.

Путин: Меня смущают слова "элитный, элитарный"

На записи, сделанной с помощью квадрокоптеров, люди из Ставрополя, Железноводска и Пятигорска идут организованными колоннами и несут флаги России.

Видео, смонтированное и опубликованное в социальных сетях, сопровождает песня группы Любэ "За тебя, Родина-мать!". Происходит это возле памятника Ермолову в краевой столице, у Пушкинской галереи и на берегу городского озера в Железноводске, а также рядом с пятигорским "Провалом". А в конце записи люди скандируют "Путин - наш президент!"

В регионах Власть Позиция Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

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