Жители Ставрополья вышли на флешмоб в поддержку президента РФ

В Ставропольском крае прошли акции в поддержку президента Владимира Путина. Несколько десятков людей из разных городов региона вышли на улицы, чтобы принять участие во флешмобе.

На записи, сделанной с помощью квадрокоптеров, люди из Ставрополя, Железноводска и Пятигорска идут организованными колоннами и несут флаги России.

Видео, смонтированное и опубликованное в социальных сетях, сопровождает песня группы Любэ "За тебя, Родина-мать!". Происходит это возле памятника Ермолову в краевой столице, у Пушкинской галереи и на берегу городского озера в Железноводске, а также рядом с пятигорским "Провалом". А в конце записи люди скандируют "Путин - наш президент!"