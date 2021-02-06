Этап Кубка мира по гонкам на собачьих упряжках "Русский Север-2021" стартовал в Тотемском районе Вологодской области в субботу. В нем принимают участие более ста спортсменов из России и Республики Беларусь.

На представленном видео можно понаблюдать за некоторыми заездами, за поведением собак, которые просто рвутся в гонку.

Как сообщили в оргкомитете, соревнования проходят по двум дисциплинам: скиджоринг - лыжник с одной или двумя собаками и нарты с упряжкой от шести до 12 собак. Один из этапов конкурса состоится нынешней ночью.

В связи с пандемией, организаторы отменили развлекательную программу и ограничили количество зрителей. Сами участники должны соблюдать социальную дистанцию в предстартовом городке. Об этом говорится в группе в соцсети правительства Вологодской области.