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06.02.2021 21:05
Рубрика: Происшествия

Пять человек погибли в ДТП на трассе в Свердловской области

Столкновение автомобилей Skoda и ВАЗ-2110 на трассе Нижние Серги - Михайловск - Арти закончилось гибелью пятерых человек. Еще трое, как сообщает РИА Новости, ссылаясь на областное МВД, пострадали.

На Ставрополье 10-летний мальчик устроил ДТП на отцовской машине

ЧП произошло на спуске в районе седьмого километра обхода города Нижние Серги. В качестве возможной причины аварии называются погодные условия - после дождя дорогу подморозило, вдобавок идет мокрый снег.

Иномарка, в которой находились четыре человека, ехала в горку, от удара погиб находившийся в ней мужчина. Еще трое человек госпитализированы. В автомобиле ВАЗ, ехавшем под гору, погибли трое мужчин и женщина. Столкновение, по словам сотрудников ГИБДД, было настолько сильным, что "десятка" восстановлению не подлежит.

Во избежание затора на этом участке организовано реверсивное движение. Действия сотрудников ДПС на месте аварии координирует врио начальника УГИБДД по Свердловской области.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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