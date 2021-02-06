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06.02.2021 16:08
Рубрика: Спорт

Анатолий Карпов открыл в Тюмени школу и клуб по шахматам

Текст: Ирина Никитина
Фото: Ирина Никитина / РГ Фото: Ирина Никитина / РГ
Фото: Ирина Никитина / РГ

Шахматную школу и шахматный клуб открыл в Тюмени XII чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов. Примечательно, что оба заведения появились на окраине: первое - в специализированном детском центре на Мысу, а второе - в соседском центре ЖК "Апрель" за объездной дорогой. Теперь подросткам не нужно будет ездить на занятия в другие районы города - все доступно буквально через дорогу.

Фото: rostovoblchess.ru
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У сибиряков отношение к шахматам особое: в Тюмени, как в Югре и на Ямале, этот вид спорта уважают давно, а занимаются массово два десятилетия. В одной только Тюменской областной шахматной школе сейчас трудятся пять гроссмейстеров, из которых три - приглашенные, а два воспитаны в ее стенах. Карпов говорит, что такого коллектива нет ни в одном столичном мегаполисе!

Практически во всех общеобразовательных учреждениях работает свой кружок или клуб. Пожалуй, дальше всех пошла местная гимназия № 1: в шахматы тут играют 500 учеников начального звена. За последние пару лет вовлечь удалось более 17 тысяч человек из городов и деревень. Отдельный проект подготовили для многодетных семей: их обучают, им дарят игровые наборы и столики.

Добавим, что развивать уникальное спортивное направление тюменцам помогают президентские гранты. Не так давно областная шахматная федерация выиграла три миллиона рублей, которые потратит на открытие клубов в 50 сельских школах примерно для двух тысяч ребятишек. Кроме того планируется подготовить и специальных педагогов. Обучать их согласился сам Анатолий Карпов, а также известные тюменские гроссмейстеры Евгений Прокопчук, Даниил Юффа, Максим Чигаев, Роман Овечкин, Сергей Искусных.

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