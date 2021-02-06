Российская фигуристка исполнила каскад из десяти прыжков

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова опубликовала на своей странице в "Инстаграме" видео, на котором исполняет каскад из десяти прыжков.

Таким образом, 18-летняя Нугуманова, которая является двукратной медалисткой этапов юниорского Гран-при, отреагировала на победу команды девушек-одиночниц над командой парней в прыжковом фестивале, прошедшем вчера в рамках Кубка Первого канала по фигурному катанию.

Напомним, что в одном из конкурсов участники должны были выполнить каскад из пяти прыжков. В своем видео с тренировки Нугуманова прыгнула десять двойных акселей подряд.

Спортсменка тренируется в группе Евгения Рукавицына.