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06.02.2021 18:24
Рубрика: Спорт

Российская фигуристка исполнила каскад из десяти прыжков

Текст: Анна Козина

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова опубликовала на своей странице в "Инстаграме" видео, на котором исполняет каскад из десяти прыжков.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
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Таким образом, 18-летняя Нугуманова, которая является двукратной медалисткой этапов юниорского Гран-при, отреагировала на победу команды девушек-одиночниц над командой парней в прыжковом фестивале, прошедшем вчера в рамках Кубка Первого канала по фигурному катанию.

Напомним, что в одном из конкурсов участники должны были выполнить каскад из пяти прыжков. В своем видео с тренировки Нугуманова прыгнула десять двойных акселей подряд.

Спортсменка тренируется в группе Евгения Рукавицына.

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