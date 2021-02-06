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СМИ: Уиллема Дефо заметили на съемочной площадке "Человека-паука 3"

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    06.02.2021, 16:46
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Голливудские инсайдеры даже не думают сдавать обороты по генерации безумных слухов и теорий вокруг третьего сольника о "Человеке-пауке".

Фото: youtube.com/ Marvel Entertainment
В сериале "Ванда/Вижн" состоялось историческое для Marvel событие

Со ссылкой на них портал GWW передает, что на съемочной площадке триквела о приключениях Питера Паркера заметили актера Уиллема Дефо, который играл в трилогии Сэма Рэйми злодея Зеленого Гоблина.

Информация при этом не подтверждается ни фото-, ни видео-кадрами, а Marvel продолжает хранить стоическое молчание, не комментируя ситуацию.

Ранее Зендея - исполнительница главной женской роли в ленте - рассказала, что даже не все актеры, занятые в производстве, понимают, что происходит и кто из персонажей появится в картине.

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