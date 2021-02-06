СМИ: Уиллема Дефо заметили на съемочной площадке "Человека-паука 3"

Голливудские инсайдеры даже не думают сдавать обороты по генерации безумных слухов и теорий вокруг третьего сольника о "Человеке-пауке".

Со ссылкой на них портал GWW передает, что на съемочной площадке триквела о приключениях Питера Паркера заметили актера Уиллема Дефо, который играл в трилогии Сэма Рэйми злодея Зеленого Гоблина.

Информация при этом не подтверждается ни фото-, ни видео-кадрами, а Marvel продолжает хранить стоическое молчание, не комментируя ситуацию.

Ранее Зендея - исполнительница главной женской роли в ленте - рассказала, что даже не все актеры, занятые в производстве, понимают, что происходит и кто из персонажей появится в картине.