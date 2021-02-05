Зендея прокомментировала слухи вокруг фильма "Человек-паук 3"

На данный момент картина "Человек-паук 3" - это один из самых загадочных проектов киновселенной Marvel.

Отсутствие хоть сколько-нибудь достоверной информации и даже общего синопсиса породило просто неприличное количество слухов, которые в основном вращаются вокруг идеи о включении в один фильм почти всех персонажей из предыдущих экранизаций комиксов о приключениях дружелюбного соседа.

Even @Zendaya is texting Spider-Man producers to get more info and she’s in the movie. #LSSC pic.twitter.com/hXlr5EPLkR — A Late Show (@colbertlateshow) February 3, 2021

Ситуацию в эфире вечернего шоу со Стивеном Кольбером прокомментировала Зендея - американская певица, танцовщица, модель и по совместительству исполнительница главной женской роли в новейших фильмах о супергерое в красно-синем костюме.

"Мне кажется, не все понимают, что я тоже не знаю всех деталей", - начала свою речь актриса.

"Буквально, я могу прочитать что-то в интернете, после чего мне приходится писать нашим продюсерам и режиссёру, что-то вроде: "Это что, правда?" Потому что я действительно не знаю. Я хотела бы предложить больше информации, но мы все тоже иногда не понимаем, что происходит," - подытожила свое выступление артистка.

Премьера триквела "Человека-паука" запланирована на декабрь 2021 года.