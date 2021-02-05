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Зендея прокомментировала слухи вокруг фильма "Человек-паук 3"

Новости
    05.02.2021, 16:51
Текст:   Богдан Бобров
Фото: WDSSPR Фото: WDSSPR
Фото: WDSSPR

На данный момент картина "Человек-паук 3" - это один из самых загадочных проектов киновселенной Marvel.

Отсутствие хоть сколько-нибудь достоверной информации и даже общего синопсиса породило просто неприличное количество слухов, которые в основном вращаются вокруг идеи о включении в один фильм почти всех персонажей из предыдущих экранизаций комиксов о приключениях дружелюбного соседа.

Ситуацию в эфире вечернего шоу со Стивеном Кольбером прокомментировала Зендея - американская певица, танцовщица, модель и по совместительству исполнительница главной женской роли в новейших фильмах о супергерое в красно-синем костюме.

"Мне кажется, не все понимают, что я тоже не знаю всех деталей", - начала свою речь актриса.

Фото: Предоставлено компанией "Каро Премьер"
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"Буквально, я могу прочитать что-то в интернете, после чего мне приходится писать нашим продюсерам и режиссёру, что-то вроде: "Это что, правда?" Потому что я действительно не знаю. Я хотела бы предложить больше информации, но мы все тоже иногда не понимаем, что происходит," - подытожила свое выступление артистка.

Премьера триквела "Человека-паука" запланирована на декабрь 2021 года.

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