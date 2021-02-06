Соболев принес "Спартаку" волевую победу над "Шахтером"

Московский "Спартак" в Дубае провел контрольный матч против белорусского "Шахтера" из Солигорска, где российская команда победила со счетом 2:1.

Красно-белые пропустили первыми на 24-й минуте встречи.

Автором гола стал Егор Филипенко, который в свое время выступал за "Спартак", но так и не смог завоевать место в составе.

Московский клуб смог забить лишь на 77-й минуте. Счет сравнял бразилец Айртон, а спустя несколько минут нападающий Александр Соболев принес своей команде победу.

7 февраля "Спартак" встретится с "Ригой".