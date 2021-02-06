Создано повышающее эффективность вакцин от COVID-19 вещество

Как сообщается в журнале Science Advances, это соединение направляет действующее вещество вакцины напрямую в лимфатические узлы. При этом можно снизить дозировку вакцин в 10 раз. Но эксперимент пока проведен только на лабораторных мышах.

"Глубокие последствия SARS-CoV-2 требуют срочной разработки эффективных вакцин. Здесь мы оценили адъювант амфифильной (АМП) вакцины АМП-CpG. Модификация АМП эффективно доставляет CpG в лимфатические узлы, где генерируются врожденные и адаптивные иммунные реакции", - говорится в предисловии к исследованию, опубликованному в журнале.

Ученые выяснили, что при иммунизации мышей вакциной с адъювантом их Т-клеточный иммунный ответ был минимум в 25 раз выше, чем у животных, которым вводили стандартный вариант вакцины.

При этом титры антител в 265 раз превышали естественные ответы выздоравливающего пациента на COVID-19. Ответы Т-клеток и антител сохранялись, несмотря на 10-кратное снижение дозы антигена Spike.

Ученые оценили также иммунные ответы у старых мышей и обнаружили, что вакцина с адъювантом вызывает более высокий иммунитет по сравнению с другими альтернативными вариантами. Поэтому использование нового адъюванта AМП-CpG может существенно снизить дозу вакцин от COVID-19. А это, в свою очередь, позволит сделать вакцинацию более доступной и массовой.