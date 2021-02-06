Telegram заблокировал каналы с личными данными силовиков

Администрация мессенджера Telegram приняла решение о блокировке проблемных каналов, в которых выкладываются личные данные правоохранителей, судей, прокуроров, а также журналистов и медиаменеджеров. Об этом сообщил основатель сервиса Павел Дуров.

По его словам, подобное использование Telegram прямо противоречит правилам мессенджера, запрещающим публичные призывы к насилию. "Принимая во внимание эмоциональный накал обстановки в России, мы тщательно анализировали ситуацию, не желая нанести вред поспешным решением", - цитирует Дурова ТАСС.

Однако из-за существования подобных каналов уже более недели не выходит экстренное обновление Telegram для iOS - оно не получает одобрение Apple. В результате было принято решение о блокировке проблемных каналов.

Дуров также попросил авторов публичных каналов не распространять призывы к насилию и личные данных других людей.