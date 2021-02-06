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06.02.2021 13:46
Рубрика: В мире

В Бордо после взрыва ранения получили пять человек

Текст: Александр Саможнев

Пять человек получили ранения, двое числятся пропавшими без вести в результате взрыва в частном гараже в Бордо на юго-западе Франции, сообщает радиостанция Sputnik.

Фото: EPA-EFE/IAN LANGSDON
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По словам свидетелей, взрыв произошел примерно в 8 часов утра. Журналист "Sud Ouest" передал с места происшествия, что ударная волна ощущалась по всему центральному району города, где расположено здание.

На место происшествия была немедленно отправлена группа спасателей. Раненые доставлены в безопасное место, а поиск двух жителей разрушенного здания продолжается. Есть опасения обрушения соседних домов. Хотя точная причина взрыва еще не установлена, полиция связывает его с утечкой газа.

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