В Бордо после взрыва ранения получили пять человек

Пять человек получили ранения, двое числятся пропавшими без вести в результате взрыва в частном гараже в Бордо на юго-западе Франции, сообщает радиостанция Sputnik.

По словам свидетелей, взрыв произошел примерно в 8 часов утра. Журналист "Sud Ouest" передал с места происшествия, что ударная волна ощущалась по всему центральному району города, где расположено здание.

На место происшествия была немедленно отправлена группа спасателей. Раненые доставлены в безопасное место, а поиск двух жителей разрушенного здания продолжается. Есть опасения обрушения соседних домов. Хотя точная причина взрыва еще не установлена, полиция связывает его с утечкой газа.