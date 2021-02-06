В Бордо после взрыва ранения получили пять человек

Пять человек получили ранения, двое числятся пропавшими без вести в результате взрыва в частном гараже в Бордо на юго-западе Франции, сообщает радиостанция Sputnik.
По словам свидетелей, взрыв произошел примерно в 8 часов утра. Журналист "Sud Ouest" передал с места происшествия, что ударная волна ощущалась по всему центральному району города, где расположено здание.
На место происшествия была немедленно отправлена группа спасателей. Раненые доставлены в безопасное место, а поиск двух жителей разрушенного здания продолжается. Есть опасения обрушения соседних домов. Хотя точная причина взрыва еще не установлена, полиция связывает его с утечкой газа.
#France🇫🇷:- Atleast 3 people injured, 2 other are missing in #Bordeaux building explosion.pic.twitter.com/Sv92xZ3hYD— Wᵒˡᵛᵉʳᶤᶰᵉ Uᵖᵈᵃᵗᵉˢ𖤐 (@W0lverineupdate) February 6, 2021
Explosion à #Bordeaux : les premières images à découvrir dans le JT de midi sur @F3Aquitaine— France3 Aquitaine (@F3Aquitaine) February 6, 2021
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Cc @infofrance3 @franceinfo @bordeaux pic.twitter.com/QP5NiSs5K3