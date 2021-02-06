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06.02.2021 19:44
Рубрика: В мире

В Германии назначили день поминовения умерших от Covid-19

Текст: Александр Саможнев

Поминальные службы в память жертв от коронавируса пройдут 18 апреля. В них примут участие семьи умерших и все руководство страны, заявил в интервью газете Rheinische Post президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

Фото: Michael Kappeler / POOL / AFP
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"Смерть - это не статистическая величина, а трагическая реальность. Надо сделать паузу, дать голос пострадавшим, попрощаться с умершими достойно", - отметил Штайнмайер.

По словам политика, из-за пандемии лишь ограниченное число участников сможет присутствовать на мероприятиях, многие планы остаются неопределенными.

В январе президент Германии инициировал кампанию "Светлое окно", попросив людей поставить свечу в память о погибших от коронавируса. "Помимо этого молчаливого символа, нам нужна соответствующая форма публичной памяти", - считает политик.

С начала пандемии в Германии умерли от коронавируса более 60 000 человек, сообщил Институт Роберта Коха.

В мире Европа Германия Пандемия коронавируса COVID-19

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