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06.02.2021 23:42
Рубрика: Общество

В РПЦ надеются на воссоединение со старообрядческой церковью

Текст: Елена Яковлева

Сегодня отсутствуют препятствия для того, чтобы Русская православная старообрядческая церковь (РПСЦ) воссоединилась с Русской православной церковью (РПЦ), считает глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Илларион.

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
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"С моей точки зрения, ничто не должно было бы препятствовать нам воссоединиться в лоне единой церкви, - цитирует слова митрополита Иллариона агентство ТАСС. - Потому что Русская православная церковь уже полвека назад отменила клятвы (проклятия - прим. Ред.) на старый обряд".

При этом он подчеркнул, что "у нас … есть единоверческие приходы, где богослужение совершается старым чином", что также свидетельствует, что "причина, из-за которой возникло разделение, сейчас устранена".

"Я, конечно, надеюсь, что рано или поздно эти причины [раскола] будут устранены и мы все воссоединимся в лоне единой церкви", - сказал митрополит Илларион.

По его мнению сейчас между Русской православной и Русской православной старообрядческой церковью существует взаимодействие по вопросу возможности признания или непризнания иерархии старообрядческой церкви. Но пока ни православная церковь, ни старообрядцы не признают иерархии друг друга.

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