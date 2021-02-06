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Рубрика: В мире

В Швейцарии шесть человек умерли после вакцинации

Власти Швейцарии проанализировали заявления о "предположительно нежелательных последствиях" вакцинации от коронавируса и констатировали как минимум шесть случаев летального исхода.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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"По состоянию на 4 февраля агентство Swissmedic проанализировало в общей сложности 63 заявления о предположительно нежелательных последствиях, имеющих отношение к вакцинации от COVID-19 в Швейцарии", - передает ТАСС информацию агентства по терапевтической продукции Swissmedic.

В отчете медиков отмечается целый букет таких последствий - трудности с дыханием, аллергические реакции и боли в суставах.

Что же касается летальных случаев, то это, как указано в отчете, были возрастные пациенты, уже имевшие до вакцинации какие-то патологии.

В мире Европа Швейцария Пандемия коронавируса COVID-19

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