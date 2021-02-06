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Рубрика: В мире

В США задержан мужчина, проникший на авиабазу перед вылетом Байдена

Президент США Джо Байден перед вылетом с авиабазы Эндрюс 5 февраля 2021 года. Фото: AFP/MANDEL NGAN Президент США Джо Байден перед вылетом с авиабазы Эндрюс 5 февраля 2021 года. Фото: AFP/MANDEL NGAN
Президент США Джо Байден перед вылетом с авиабазы Эндрюс 5 февраля 2021 года. Фото: AFP/MANDEL NGAN

В штате Мэриленд задержан мужчина, который проник на авиабазу Эндрюс, где базируется президентский самолет Air Force One. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на заявление военных.

Фото: AFP/Delil SOULEIMAN
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Силы безопасности авиабазы допросили задержанного и передали местным правоохранительным органам, пишет РИА Новости. Нет данных, свидетельствующих о его связях с экстремистскими группировками.

ТАСС уточняет, что неизвестный проник на территорию базы Эндрюс за несколько часов до прибытия туда президента США Джо Байдена. Нарушителю удалось попасть внутрь самолета модели Boeing C-40 Clipper, который не входит в президентский воздушный флот. После инцидента ВВС США заявили о намерении усилить контроль за обеспечением безопасности на всех своих объектах.

База Эндрюс используется для перелетов президента и вице-президента США, а также других официальных лиц. На пятницу у Байдена был запланирован вылет с этого аэродрома в Уилмингтон (штат Делавэр).

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