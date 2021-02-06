Валиева помогла команде Загитовой победить в первый день Кубка Первого канала

Соревновательную программу первого дня командного Кубка Первого канала завершали короткие программы в исполнении девушек. Безошибочные прокаты Камилы Валиевой, Анны Щербаковой и Дарьи Усачевой помогли команде Алины Загитовой перехватить лидерство у команды Евгении Медведевой.

Самые высокие баллы - выше официального мирового рекорда Алены Косторной (85,45) - набрала чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева - 90,25 балла. Такие оценки фигуристка получила благодаря исполнению сложнейшего прыжка в женском одиночном катании - тройного акселя. Кроме того, Камила сделала его с руками наверх. Также были выполнены тройной флип и каскад "тройной лутц - тройной тулуп".

Трехкратная чемпионка России Анна Щербакова получила от судей 82,89 балла. Аня исполнила двойной аксель, тройной флип и каскад "тройной лутц - тройной риттбергер".

А в исполнении чемпионки мира 2015 года Елизаветы Туктамышевой мы увидели премьеру новой короткой программы. Взамен "Спартака" Арама Хачатуряна Лиза представила композицию под песню Билли Айлиш. Но прокат не удался, так как на коронном тройном акселе получилось "бабочка". Поэтому оценки были низкими - 70,38 балла.

После последнего вида стартового дня соревнований, когда участники показывали короткие программы, команда Алины Загитовой вырвалась вперед: 931,41 против 912,92 балла у команды Евгении Медведевой.

Команда Евгении Медведевой

Александра Трусова - 77,86.

Майя Хромых - 75,05

Елизавета Туктамышева - 70,38

Команда Алины Загитовой

Камила Валиева - 90,25

Анна Щербакова - 82,89

Дарья Усачева - 80,84