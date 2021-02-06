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06.02.2021 13:58
Рубрика: Культура

Владимир Познер представил книгу "Ужин с Ди Маджо"

Текст: Инга Бугулова
"Вот бы взять с собой в море великого Ди Маджо" - это слова Сантьяго, рыбака из повести Хэмингуэя "Старик и море". О легендарном бейсболисте, отец которого тоже был простым рыбаком, в России знают немногие, а если и знают, то чаще всего в качестве мужа Мэрилин Монро. В этом смысле новая книга Объединенного гуманитарного издательства ("О. Г. И") "Ужин с Ди Маджо. Воспоминания об американском герое" - настоящее откровение. "Все-таки знакомство с Джо Ди Маджо - это в какой-то степени знакомство с Америкой, знакомство как бы изнутри, знакомство с ее душой", - уверен Владимир Познер, написавший предисловие к русскому изданию.
Фото: Издательство "О. Г. И". Фото: Издательство "О. Г. И".
Фото: Издательство "О. Г. И".

Джо Ди Маджо, без сомнения, один из самых знаменитых спортсменов ХХ века. Вот один лишь только факт: до сегодняшнего дня никто так и не побил установленный бейсболистом в 1941 году рекорд - он сделал "хит" в 56 играх подряд. Для мальчишек Америки этот иммигрировавший в США итальянец стал настоящим героем, но дело было не только в его блестящей игре.

Фото: iStock
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- Я рос в Нью-Йорке, где было три бейсбольные команды, и все мальчишки делились на три лагеря. Я, конечно же, болел за "Нью-Йорк Янкиз", потому что там играл Джо Ди Маджо. Меня несколько раз водили на стадион, я его видел. Он был больше чем просто спортсменом, он был образцом всего, что есть хорошего - мужества, джентльменства, порядочности. Сейчас обществу очень не хватает такого человека, - рассказал на презентации Владимир Познер.

Его личная встреча с кумиром произошла гораздо позже - в 1990 году. Журналист представлял в Америке свою новую книгу "Прощание с иллюзиями", накануне презентации в Сан-Франциско раздался звонок от незнакомой женщины. Она приглашала на ужин, на котором будет Ди Маджо.

- Если бы меня пригласил в тот вечер президент США, я и то отказался бы. Президентов много. Ди Маджо один, - вспоминает журналист. - При встрече он подарил мне мяч с надписью "Владимиру Познеру, человеку, с которым я всегда мечтал познакомиться". Что тут скажешь... В тот момент я понял, что моя жизнь состоялась.

Кстати, предисловие к американскому изданию не менее интересно - его написал Фрэнсис Форд Коппола. У известного кинорежиссера тоже на память остался мячик с автографом... Но это уже совсем другая история, да и самое интересное в книге "Ужин с Ди Маджо", конечно, не предисловия, а то, что нам рассказывает Рок Позитано, автор книги, врач и друг спортсмена.

Фото: Издательство "О. Г. И".

Ди Маджо был довольно закрытым человеком - подробности его жизни с Мэрилин Монро, ссоры с Фрэнком Синатрой, встреч с политическими "верхами" до последнего оставались малоизвестны. С Роком Позитано бейсболист делился тем, чего иногда не знали даже его родные. "Травма оборвала карьеру Джо Ди Маджо в "Нью-Йорк Янкиз" (пяточная шпора и неудачная операция - прим. ред.) и познакомила с нами; в процессе излечения мы коснулись и его души", рассказывает Рок Позитано. Дружба растянулась на долгие десять лет. По его словам, больше всего кумир миллионов ценил простую человеческую порядочность и, несмотря на свою известность, оставался скромным и сдержанным человеком.

О Джо Ди Маджо написано много книг, но эта, уверены издатели, одна из немногих, где речь идет не о спортсмене, а о человеке и личности. Смогут читатели познакомиться и с дневниковыми записями Ди Маджо, и с фотографиями разных лет.

Кстати

В Театре Олега Табакова Владимир Машков поставил спектакль "Ночь в отеле" по пьесе Терри Джонсона. Представьте, что в 1953 году в номере нью-йоркского отеля совершенно случайно встретились всемирно известные Актриса, Спортсмен, Сенатор и Ученый. О чем бы говорили эти люди, владевшие воображением, умами и жизнями миллионов? Прототипом Актрисы стала Мэрилин Монро, а Спортсмена (бейсболиста) - как раз Джо Ди Маджо. Роли исполняют Ольга Краско и Сергей Угрюмов.

- Я долго готовилась к роли Монро, и как мне кажется, причина того, что что с Джо Маджо у нее не сложилось, в том, что он был категорически другой человек, - рассказывает Ольга Краско. - Он был настоящий итальянец, для которого на первом месте семья - жена, которая готовит спагетти, много детей... Мэрилин старалась какое-то время исполнять роль примерной жены, но ее профессия - это ее профессия, как бы Ди Маджо она не была чужда. Он вообще сторонился какого-то внимания, красования. Конечно, он удивительный человек, его настоящесть поражает и сегодня. Вспомните хотя бы розы, которые он отправлял несколько раз в неделю на могилу Мэрилин, в течение долгих-долгих лет...

Фото: Московский театр Олега Табакова
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