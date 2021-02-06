Во Франции не исключили введение третьего карантина

Правительство Франции может принять решение о введении третьего режима карантина по коронавирусу при ухудшении эпидемиологической ситуации, заявил изданию Quest-France премьер-министр Жан Кастекс.

По словам премьера, темпы пандемии во Франции снизились благодаря мерам властей, принятым на протяжении последних недель. Однако если ситуация резко ухудшится, будет введен новый карантин.

Кастекс согласен с тем, что карантин является "крайним средством". Известны его негативные последствия в социальной, гуманитарной и даже санитарной сфере. "Я уверен, что пока карантина удается избежать", - цитирует ТАСС премьер-министра.

Глава правительства Франции сообщил, что власти учитывают позицию ученого сообщества по коронавирусу. Экспертное мнение представляется полезным, но ответственное решение принимают политики, руководствуясь главной целью - защитить здоровье французов.