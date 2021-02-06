Во Франции не исключили введение третьего карантина

Новости

Председатель ХДС поддержал завершение строительства "Северного потока-2" 11:28
В Москве изменен режим работы метро "Каширская" 11:07
У побережья Камчатки объявили штормовое предупреждение 10:47
Эксперты рассказали, как мошенники могут узнать баланс чужой карты 10:44
Врач-пульмонолог рассказала о профилактике смертельно опасной болезни 10:31
Что происходит с взаимной торговлей России и Беларуси 10:27
Китай предостерег США от вмешательства во внутренние дела 10:24
Мишустин подписал постановление о продлении лицензий в 2021 году 10:17
Постановки лучших театров мира покажут в Минске 10:06
Минобрнауки запускает ​​​​флешмоб "Снова в науку" 10:05
Названы самые высокие зарплаты в Москве 09:58
В Москве в метро ворвался мужчина с ножом 09:39
Ученый рассказал, когда в России начнут прививать от аллергии на кошек 09:37
В Москве при пожаре погибли два человека 09:32
В ВОЗ заявили о замедлении темпов распространения коронавируса в мире 08:52
На Курилах вулкан Эбеко выбросил пепел на 2,5 км 08:28
Власти Бельгии разрешили незначительно смягчить карантин 08:07
Хабаровский НПЗ начал выпуск бензина АИ-95 07:51
Эксперт: Через месяц в Москве будет всего 600 случаев COVID-19 в день 07:20
Telegram заблокировал каналы с личными данными силовиков 07:05
В России появится ГОСТ по информированию населения о ЧС 06:45
Подросток прилетел из Англии в Нидерланды в отсеке для шасси 06:04
В Бурятии усилят меры по профилактике COVID-19 перед Сагаалганом 05:38
Эксперт оценил вероятность третьей волны COVID-19 в России 05:26
Роспотребнадзор: Приезжающим в РФ на поезде нужна справка об отсутствии COVID-19 05:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
06.02.2021 11:06
Рубрика: В мире

Во Франции не исключили введение третьего карантина

Текст: Александр Саможнев
Правительство Франции может принять решение о введении третьего режима карантина по коронавирусу при ухудшении эпидемиологической ситуации, заявил изданию Quest-France премьер-министр Жан Кастекс.
Фото: EPA-EFE/IAN LANGSDON Фото: EPA-EFE/IAN LANGSDON
Фото: EPA-EFE/IAN LANGSDON

По словам премьера, темпы пандемии во Франции снизились благодаря мерам властей, принятым на протяжении последних недель. Однако если ситуация резко ухудшится, будет введен новый карантин.

Фото: Сергей Мелконов / РИА Новости
Макрон оценил возможность использования вакцины "Спутник V" во Франции

Кастекс согласен с тем, что карантин является "крайним средством". Известны его негативные последствия в социальной, гуманитарной и даже санитарной сфере. "Я уверен, что пока карантина удается избежать", - цитирует ТАСС премьер-министра.

Глава правительства Франции сообщил, что власти учитывают позицию ученого сообщества по коронавирусу. Экспертное мнение представляется полезным, но ответственное решение принимают политики, руководствуясь главной целью - защитить здоровье французов.

В мире Европа Франция Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Россия высылает трех дипломатов за участие в незаконных акциях
Telegram заблокировал каналы с личными данными силовиков
В ВОЗ заявили о замедлении темпов распространения коронавируса в мире
Эксперт оценил вероятность третьей волны COVID-19 в России
В России появится ГОСТ по информированию населения о ЧС
Бывшим чиновникам из команды Трампа пророчат сложности с трудоустройством
Корреспонденты "РГ" попробовали школьные завтраки в разных странах мира