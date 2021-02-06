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06.02.2021 01:00
Рубрика: В мире

Всех прилетевших на Кипр начали отправлять на карантин

Текст: Евгений Гайва
Все пассажиры, прибывшие на остров Кипр, начиная с 6 февраля должны в обязательном порядке пройти самоизоляцию в течение от 3 до 14 дней. Срок карантина зависит от категории страны.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Такие правила ввел Совет министров государства для борьбы с пандемией нового коронавируса. Кроме того, гости острова должны будут через 72 часа после прибытия в обязательном порядке сдать молекулярный тест на коронавирус и сами же оплатить его.

Фото: iStock
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Впрочем, для россиян практически ничего не изменится. Во-первых, регулярное авиасообщение с Кипром в полной мере пока не восстановлено, выполняются только грузопассажирские рейсы для определенных категорий граждан. Туристам въезд на остров закрыт. На Кипре из России принимают только граждан Кипра или пассажиров, имеющих вид на жительство и членов их семей, а также сотрудников дипломатических представительств, кипрских миссий международных организаций. Во-вторых, все пассажиры, прибывающие на остров из России, должны пройти обязательную двухнедельную самоизоляцию.

На Кипре для борьбы с коронавирусом все страны мира поделили на три категории в зависимости от эпидемической обстановки в них. Россия входит в категорию C. Из этих стран на Кипр могут въезжать только отдельные категории лиц. При этом для въезда на Кипр требуется сдать тест коронавирус не ранее, чем за трое суток до вылета, а потом еще раз на десятый день самоизоляции.

В категорию А входят лишь несколько стран, среди которых Австралия, Новая Зеландия, Сингапур, Таиланд. Их гражданам для въезда не требуется предъявлять результаты теста. В категорию В входят, например, Германия, Греция, Китай, Норвегия, Финляндия, граждане которых должны сдавать тест не ранее чем за 72 часа до вылета на Кипр.

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
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Правила въезда на остров обещали смягчить с 1 марта. Кипр разрешит въезд для всех россиян. Карантин проходить не потребуется, но тесты на коронавирус до полета и сразу после прибытия также придется сдавать. Как отметили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), от предоставления ПЦР-тестов на коронавирус будут освобождены только туристы, вакцинированные сертифицированной ЕС вакциной. В эту категорию могут войти и россияне, если российская вакцина "Спутник V" к 1 марта будет зарегистрирована в Евросоюзе.

В мире Европа Кипр Пандемия коронавируса COVID-19

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