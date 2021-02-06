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06.02.2021 11:00
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 16 627 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 16 627 случаев COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 10,9% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1 Москва 2214
  • 2 Санкт-Петербург 1248
  • 3 Московская область 955
  • 4 Нижегородская область 472
  • 5 Воронежская область 369
  • 6 Ростовская область 361
  • 7 Свердловская область 323
  • 8 Самарская область 302
  • 9 Пермский край 280
  • 10 Красноярский край 278
  • 11 Вологодская область 274
  • 12 Челябинская область 270
  • 13 Иркутская область 261
  • 14 Саратовская область 241
  • 15 Архангельская область 237
  • 16 Волгоградская область 235
  • 17 Ставропольский край 230
  • 18 Республика Карелия 229
  • 19 Хабаровский край 220
  • 20 Пензенская область 216
  • 21 Забайкальский край 202
  • 22 Ленинградская область 198
  • 23 Приморский край 197
  • 24 Тверская область 185
  • 25 Краснодарский край 183
  • 26 Ярославская область 180
  • 27 Алтайский край 179
  • 28 Калининградская область 177
  • 29 Смоленская область 175
  • 30 Курская область 171
  • 31 Ульяновская область 169
  • 32 Ханты-Мансийский автономный округ 168
  • 33 Омская область 168
  • 34 Брянская область 166
  • 35 Республика Башкортостан 166
  • 36 Белгородская область 165
  • 37 Ивановская область 164
  • 38 Псковская область 163
  • 39 Тульская область 163
  • 40 Кировская область 162
  • 41 Астраханская область 155
  • 42 Республика Крым 155
  • 43 Орловская область 153
  • 44 Калужская область 153
  • 45 Владимирская область 151
  • 46 Оренбургская область 149
  • 47 Мурманская область 147
  • 48 Липецкая область 143
  • 49 Тамбовская область 142
  • 50 Тюменская область 135
  • 51 Республика Бурятия 134
  • 52 Республика Коми 132
  • 53 Новгородская область 131
  • 54 Новосибирская область 127
  • 55 Рязанская область 105
  • 56 Сахалинская область 101
  • 57 Удмуртская Республика 97
  • 58 Кемеровская область 96
  • 59 Курганская область 94
  • 60 Севастополь 93
  • 61 Республика Саха (Якутия) 89
  • 62 Томская область 87
  • 63 Республика Чувашия 87
  • 64 Кабардино-Балкарская Республика 85
  • 65 Республика Дагестан 85
  • 66 Республика Татарстан 84
  • 67 Амурская область 80
  • 68 Республика Калмыкия 72
  • 69 Республика Мордовия 71
  • 70 Карачаево-Черкесская Республика 61
  • 71 Ямало-Ненецкий автономный округ 61
  • 72 Костромская область 57
  • 73 Республика Северная Осетия-Алания 55
  • 74 Камчатский край 52
  • 75 Республика Хакасия 50
  • 76 Республика Алтай 46
  • 77 Республика Марий Эл 43
  • 78 Республика Адыгея 37
  • 79 Республика Ингушетия 34
  • 80 Чеченская Республика 32
  • 81 Республика Тыва 17
  • 82 Магаданская область 15
  • 83 Еврейская автономная область 8
  • 84 Чукотский автономный округ 6
  • 85 Ненецкий автономный округ 4

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 951 233 случая (+0,42%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Республика Тыва 0,1%
  • 2. Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Еврейская автономная область, Москва, Республика Хакасия, Республика Ингушетия 0,2%
  • 3. Республика Адыгея, Республика Саха (Якутия), Чеченская Республика, Республика Алтай, Томская область, Республика Дагестан, Кемеровская область, Мурманская область, Костромская область, Карачаево-Черкесская Республика 0,3%
За последние сутки подтверждено 497 смертей:
  • Москва 60
  • Санкт-Петербург 45
  • Московская область 31
  • Ростовская область 28
  • Красноярский край 24
  • Краснодарский край 17
  • Воронежская область 14
  • Пермский край 14
  • Нижегородская область 14
  • Свердловская область 13
  • Алтайский край 13
  • Челябинская область 10
  • Тульская область 9
  • Ульяновская область 9
  • Иркутская область 9
  • Ленинградская область 7
  • Республика Крым 7
  • Волгоградская область 7
  • Республика Дагестан 6
  • Ставропольский край 6
  • Новосибирская область 6
  • Омская область 6
  • Белгородская область 5
  • Владимирская область 5
  • Ивановская область 5
  • Костромская область 5
  • Архангельская область 5
  • Вологодская область 5
  • Республика Чувашия 5
  • Оренбургская область 5
  • Саратовская область 5
  • Приморский край 5
  • Орловская область 4
  • Смоленская область 4
  • Ярославская область 4
  • Республика Карелия 4
  • Республика Коми 4
  • Республика Башкортостан 4
  • Удмуртская Республика 4
  • Самарская область 4
  • Тюменская область 4
  • Забайкальский край 4
  • Рязанская область 3
  • Тамбовская область 3
  • Тверская область 3
  • Новгородская область 3
  • Астраханская область 3
  • Республика Северная Осетия - Алания 3
  • Республика Татарстан 3
  • Республика Бурятия 3
  • Республика Саха (Якутия) 3
  • Калужская область 2
  • Мурманская область 2
  • Республика Калмыкия 2
  • Кабардино-Балкарская Республика 2
  • Кировская область 2
  • Пензенская область 2
  • Ханты-Мансийский автономный округ 2
  • Кемеровская область 2
  • Хабаровский край 2
  • Курская область 1
  • Республика Адыгея 1
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 1
  • Республика Хакасия 1
  • Амурская область 1
  • Магаданская область 1
  • Сахалинская область 1

За весь период по России умерло 76 229 человек.

За прошедшие сутки выписан по выздоровлении 22 831 человек:
  • Москва 4333
  • Санкт-Петербург 2472
  • Московская область 1012
  • Челябинская область 863
  • Нижегородская область 437
  • Ростовская область 427
  • Иркутская область 418
  • Архангельская область 384
  • Воронежская область 377
  • Свердловская область 344
  • Пермский край 333
  • Республика Карелия 312
  • Вологодская область 312
  • Приморский край 310
  • Самарская область 309
  • Ивановская область 288
  • Хабаровский край 272
  • Саратовская область 263
  • Краснодарский край 257
  • Ставропольский край 254
  • Пензенская область 253
  • Мурманская область 252
  • Тверская область 239
  • Волгоградская область 232
  • Новгородская область 221
  • Ханты-Мансийский автономный округ 215
  • Смоленская область 210
  • Ульяновская область 210
  • Забайкальский край 208
  • Новосибирская область 207
  • Белгородская область 206
  • Ленинградская область 203
  • Калининградская область 202
  • Республика Крым 200
  • Красноярский край 200
  • Сахалинская область 195
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 189
  • Кировская область 188
  • Курская область 186
  • Псковская область 186
  • Тульская область 185
  • Орловская область 183
  • Липецкая область 178
  • Кемеровская область 171
  • Омская область 169
  • Ярославская область 166
  • Калужская область 164
  • Алтайский край 163
  • Оренбургская область 161
  • Владимирская область 156
  • Республика Бурятия 155
  • Тамбовская область 152
  • Республика Башкортостан 149
  • Тюменская область 144
  • Республика Калмыкия 135
  • Брянская область 134
  • Республика Дагестан 129
  • Республика Коми 126
  • Удмуртская Республика 121
  • Астраханская область 116
  • Республика Саха (Якутия) 108
  • Рязанская область 107
  • Курганская область 98
  • Карачаево-Черкесская Республика 92
  • Республика Мордовия 92
  • Амурская область 92
  • Республика Татарстан 90
  • Севастополь 85
  • Томская область 83
  • Республика Чувашия 81
  • Костромская область 80
  • Кабардино-Балкарская Республика 79
  • Республика Северная Осетия - Алания 66
  • Чеченская Республика 62
  • Республика Марий Эл 62
  • Камчатский край 59
  • Республика Хакасия 58
  • Республика Алтай 49
  • Еврейская автономная область 45
  • Республика Адыгея 37
  • Республика Ингушетия 24
  • Магаданская область 20
  • Республика Тыва 17
  • Ненецкий автономный округ 9

За весь период выписано по выздоровлении по России - 3 436 326.

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