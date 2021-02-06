За сутки в России подтверждено 16 627 случаев COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 10,9% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1 Москва 2214
- 2 Санкт-Петербург 1248
- 3 Московская область 955
- 4 Нижегородская область 472
- 5 Воронежская область 369
- 6 Ростовская область 361
- 7 Свердловская область 323
- 8 Самарская область 302
- 9 Пермский край 280
- 10 Красноярский край 278
- 11 Вологодская область 274
- 12 Челябинская область 270
- 13 Иркутская область 261
- 14 Саратовская область 241
- 15 Архангельская область 237
- 16 Волгоградская область 235
- 17 Ставропольский край 230
- 18 Республика Карелия 229
- 19 Хабаровский край 220
- 20 Пензенская область 216
- 21 Забайкальский край 202
- 22 Ленинградская область 198
- 23 Приморский край 197
- 24 Тверская область 185
- 25 Краснодарский край 183
- 26 Ярославская область 180
- 27 Алтайский край 179
- 28 Калининградская область 177
- 29 Смоленская область 175
- 30 Курская область 171
- 31 Ульяновская область 169
- 32 Ханты-Мансийский автономный округ 168
- 33 Омская область 168
- 34 Брянская область 166
- 35 Республика Башкортостан 166
- 36 Белгородская область 165
- 37 Ивановская область 164
- 38 Псковская область 163
- 39 Тульская область 163
- 40 Кировская область 162
- 41 Астраханская область 155
- 42 Республика Крым 155
- 43 Орловская область 153
- 44 Калужская область 153
- 45 Владимирская область 151
- 46 Оренбургская область 149
- 47 Мурманская область 147
- 48 Липецкая область 143
- 49 Тамбовская область 142
- 50 Тюменская область 135
- 51 Республика Бурятия 134
- 52 Республика Коми 132
- 53 Новгородская область 131
- 54 Новосибирская область 127
- 55 Рязанская область 105
- 56 Сахалинская область 101
- 57 Удмуртская Республика 97
- 58 Кемеровская область 96
- 59 Курганская область 94
- 60 Севастополь 93
- 61 Республика Саха (Якутия) 89
- 62 Томская область 87
- 63 Республика Чувашия 87
- 64 Кабардино-Балкарская Республика 85
- 65 Республика Дагестан 85
- 66 Республика Татарстан 84
- 67 Амурская область 80
- 68 Республика Калмыкия 72
- 69 Республика Мордовия 71
- 70 Карачаево-Черкесская Республика 61
- 71 Ямало-Ненецкий автономный округ 61
- 72 Костромская область 57
- 73 Республика Северная Осетия-Алания 55
- 74 Камчатский край 52
- 75 Республика Хакасия 50
- 76 Республика Алтай 46
- 77 Республика Марий Эл 43
- 78 Республика Адыгея 37
- 79 Республика Ингушетия 34
- 80 Чеченская Республика 32
- 81 Республика Тыва 17
- 82 Магаданская область 15
- 83 Еврейская автономная область 8
- 84 Чукотский автономный округ 6
- 85 Ненецкий автономный округ 4
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 951 233 случая (+0,42%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Республика Тыва 0,1%
- 2. Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Еврейская автономная область, Москва, Республика Хакасия, Республика Ингушетия 0,2%
- 3. Республика Адыгея, Республика Саха (Якутия), Чеченская Республика, Республика Алтай, Томская область, Республика Дагестан, Кемеровская область, Мурманская область, Костромская область, Карачаево-Черкесская Республика 0,3%
За последние сутки подтверждено 497 смертей:
- Москва 60
- Санкт-Петербург 45
- Московская область 31
- Ростовская область 28
- Красноярский край 24
- Краснодарский край 17
- Воронежская область 14
- Пермский край 14
- Нижегородская область 14
- Свердловская область 13
- Алтайский край 13
- Челябинская область 10
- Тульская область 9
- Ульяновская область 9
- Иркутская область 9
- Ленинградская область 7
- Республика Крым 7
- Волгоградская область 7
- Республика Дагестан 6
- Ставропольский край 6
- Новосибирская область 6
- Омская область 6
- Белгородская область 5
- Владимирская область 5
- Ивановская область 5
- Костромская область 5
- Архангельская область 5
- Вологодская область 5
- Республика Чувашия 5
- Оренбургская область 5
- Саратовская область 5
- Приморский край 5
- Орловская область 4
- Смоленская область 4
- Ярославская область 4
- Республика Карелия 4
- Республика Коми 4
- Республика Башкортостан 4
- Удмуртская Республика 4
- Самарская область 4
- Тюменская область 4
- Забайкальский край 4
- Рязанская область 3
- Тамбовская область 3
- Тверская область 3
- Новгородская область 3
- Астраханская область 3
- Республика Северная Осетия - Алания 3
- Республика Татарстан 3
- Республика Бурятия 3
- Республика Саха (Якутия) 3
- Калужская область 2
- Мурманская область 2
- Республика Калмыкия 2
- Кабардино-Балкарская Республика 2
- Кировская область 2
- Пензенская область 2
- Ханты-Мансийский автономный округ 2
- Кемеровская область 2
- Хабаровский край 2
- Курская область 1
- Республика Адыгея 1
- Ямало-Ненецкий автономный округ 1
- Республика Хакасия 1
- Амурская область 1
- Магаданская область 1
- Сахалинская область 1
За весь период по России умерло 76 229 человек.
За прошедшие сутки выписан по выздоровлении 22 831 человек:
- Москва 4333
- Санкт-Петербург 2472
- Московская область 1012
- Челябинская область 863
- Нижегородская область 437
- Ростовская область 427
- Иркутская область 418
- Архангельская область 384
- Воронежская область 377
- Свердловская область 344
- Пермский край 333
- Республика Карелия 312
- Вологодская область 312
- Приморский край 310
- Самарская область 309
- Ивановская область 288
- Хабаровский край 272
- Саратовская область 263
- Краснодарский край 257
- Ставропольский край 254
- Пензенская область 253
- Мурманская область 252
- Тверская область 239
- Волгоградская область 232
- Новгородская область 221
- Ханты-Мансийский автономный округ 215
- Смоленская область 210
- Ульяновская область 210
- Забайкальский край 208
- Новосибирская область 207
- Белгородская область 206
- Ленинградская область 203
- Калининградская область 202
- Республика Крым 200
- Красноярский край 200
- Сахалинская область 195
- Ямало-Ненецкий автономный округ 189
- Кировская область 188
- Курская область 186
- Псковская область 186
- Тульская область 185
- Орловская область 183
- Липецкая область 178
- Кемеровская область 171
- Омская область 169
- Ярославская область 166
- Калужская область 164
- Алтайский край 163
- Оренбургская область 161
- Владимирская область 156
- Республика Бурятия 155
- Тамбовская область 152
- Республика Башкортостан 149
- Тюменская область 144
- Республика Калмыкия 135
- Брянская область 134
- Республика Дагестан 129
- Республика Коми 126
- Удмуртская Республика 121
- Астраханская область 116
- Республика Саха (Якутия) 108
- Рязанская область 107
- Курганская область 98
- Карачаево-Черкесская Республика 92
- Республика Мордовия 92
- Амурская область 92
- Республика Татарстан 90
- Севастополь 85
- Томская область 83
- Республика Чувашия 81
- Костромская область 80
- Кабардино-Балкарская Республика 79
- Республика Северная Осетия - Алания 66
- Чеченская Республика 62
- Республика Марий Эл 62
- Камчатский край 59
- Республика Хакасия 58
- Республика Алтай 49
- Еврейская автономная область 45
- Республика Адыгея 37
- Республика Ингушетия 24
- Магаданская область 20
- Республика Тыва 17
- Ненецкий автономный округ 9
За весь период выписано по выздоровлении по России - 3 436 326.