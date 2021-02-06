За сутки в России подтверждено 16 627 случаев COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 10,9% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 2214

2 Санкт-Петербург 1248

3 Московская область 955

4 Нижегородская область 472

5 Воронежская область 369

6 Ростовская область 361

7 Свердловская область 323

8 Самарская область 302

9 Пермский край 280

10 Красноярский край 278

11 Вологодская область 274

12 Челябинская область 270

13 Иркутская область 261

14 Саратовская область 241

15 Архангельская область 237

16 Волгоградская область 235

17 Ставропольский край 230

18 Республика Карелия 229

19 Хабаровский край 220

20 Пензенская область 216

21 Забайкальский край 202

22 Ленинградская область 198

23 Приморский край 197

24 Тверская область 185

25 Краснодарский край 183

26 Ярославская область 180

27 Алтайский край 179

28 Калининградская область 177

29 Смоленская область 175

30 Курская область 171

31 Ульяновская область 169

32 Ханты-Мансийский автономный округ 168

33 Омская область 168

34 Брянская область 166

35 Республика Башкортостан 166

36 Белгородская область 165

37 Ивановская область 164

38 Псковская область 163

39 Тульская область 163

40 Кировская область 162

41 Астраханская область 155

42 Республика Крым 155

43 Орловская область 153

44 Калужская область 153

45 Владимирская область 151

46 Оренбургская область 149

47 Мурманская область 147

48 Липецкая область 143

49 Тамбовская область 142

50 Тюменская область 135

51 Республика Бурятия 134

52 Республика Коми 132

53 Новгородская область 131

54 Новосибирская область 127

55 Рязанская область 105

56 Сахалинская область 101

57 Удмуртская Республика 97

58 Кемеровская область 96

59 Курганская область 94

60 Севастополь 93

61 Республика Саха (Якутия) 89

62 Томская область 87

63 Республика Чувашия 87

64 Кабардино-Балкарская Республика 85

65 Республика Дагестан 85

66 Республика Татарстан 84

67 Амурская область 80

68 Республика Калмыкия 72

69 Республика Мордовия 71

70 Карачаево-Черкесская Республика 61

71 Ямало-Ненецкий автономный округ 61

72 Костромская область 57

73 Республика Северная Осетия-Алания 55

74 Камчатский край 52

75 Республика Хакасия 50

76 Республика Алтай 46

77 Республика Марий Эл 43

78 Республика Адыгея 37

79 Республика Ингушетия 34

80 Чеченская Республика 32

81 Республика Тыва 17

82 Магаданская область 15

83 Еврейская автономная область 8

84 Чукотский автономный округ 6

85 Ненецкий автономный округ 4 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 951 233 случая (+0,42%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва 0,1%

2. Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Еврейская автономная область, Москва, Республика Хакасия, Республика Ингушетия 0,2%

3. Республика Адыгея, Республика Саха (Якутия), Чеченская Республика, Республика Алтай, Томская область, Республика Дагестан, Кемеровская область, Мурманская область, Костромская область, Карачаево-Черкесская Республика 0,3% За последние сутки подтверждено 497 смертей: Москва 60

Санкт-Петербург 45

Московская область 31

Ростовская область 28

Красноярский край 24

Краснодарский край 17

Воронежская область 14

Пермский край 14

Нижегородская область 14

Свердловская область 13

Алтайский край 13

Челябинская область 10

Тульская область 9

Ульяновская область 9

Иркутская область 9

Ленинградская область 7

Республика Крым 7

Волгоградская область 7

Республика Дагестан 6

Ставропольский край 6

Новосибирская область 6

Омская область 6

Белгородская область 5

Владимирская область 5

Ивановская область 5

Костромская область 5

Архангельская область 5

Вологодская область 5

Республика Чувашия 5

Оренбургская область 5

Саратовская область 5

Приморский край 5

Орловская область 4

Смоленская область 4

Ярославская область 4

Республика Карелия 4

Республика Коми 4

Республика Башкортостан 4

Удмуртская Республика 4

Самарская область 4

Тюменская область 4

Забайкальский край 4

Рязанская область 3

Тамбовская область 3

Тверская область 3

Новгородская область 3

Астраханская область 3

Республика Северная Осетия - Алания 3

Республика Татарстан 3

Республика Бурятия 3

Республика Саха (Якутия) 3

Калужская область 2

Мурманская область 2

Республика Калмыкия 2

Кабардино-Балкарская Республика 2

Кировская область 2

Пензенская область 2

Ханты-Мансийский автономный округ 2

Кемеровская область 2

Хабаровский край 2

Курская область 1

Республика Адыгея 1

Ямало-Ненецкий автономный округ 1

Республика Хакасия 1

Амурская область 1

Магаданская область 1

Сахалинская область 1 За весь период по России умерло 76 229 человек. За прошедшие сутки выписан по выздоровлении 22 831 человек: Москва 4333

Санкт-Петербург 2472

Московская область 1012

Челябинская область 863

Нижегородская область 437

Ростовская область 427

Иркутская область 418

Архангельская область 384

Воронежская область 377

Свердловская область 344

Пермский край 333

Республика Карелия 312

Вологодская область 312

Приморский край 310

Самарская область 309

Ивановская область 288

Хабаровский край 272

Саратовская область 263

Краснодарский край 257

Ставропольский край 254

Пензенская область 253

Мурманская область 252

Тверская область 239

Волгоградская область 232

Новгородская область 221

Ханты-Мансийский автономный округ 215

Смоленская область 210

Ульяновская область 210

Забайкальский край 208

Новосибирская область 207

Белгородская область 206

Ленинградская область 203

Калининградская область 202

Республика Крым 200

Красноярский край 200

Сахалинская область 195

Ямало-Ненецкий автономный округ 189

Кировская область 188

Курская область 186

Псковская область 186

Тульская область 185

Орловская область 183

Липецкая область 178

Кемеровская область 171

Омская область 169

Ярославская область 166

Калужская область 164

Алтайский край 163

Оренбургская область 161

Владимирская область 156

Республика Бурятия 155

Тамбовская область 152

Республика Башкортостан 149

Тюменская область 144

Республика Калмыкия 135

Брянская область 134

Республика Дагестан 129

Республика Коми 126

Удмуртская Республика 121

Астраханская область 116

Республика Саха (Якутия) 108

Рязанская область 107

Курганская область 98

Карачаево-Черкесская Республика 92

Республика Мордовия 92

Амурская область 92

Республика Татарстан 90

Севастополь 85

Томская область 83

Республика Чувашия 81

Костромская область 80

Кабардино-Балкарская Республика 79

Республика Северная Осетия - Алания 66

Чеченская Республика 62

Республика Марий Эл 62

Камчатский край 59

Республика Хакасия 58

Республика Алтай 49

Еврейская автономная область 45

Республика Адыгея 37

Республика Ингушетия 24

Магаданская область 20

Республика Тыва 17

Ненецкий автономный округ 9 За весь период выписано по выздоровлении по России - 3 436 326.