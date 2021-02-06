Загитова не может догнать Медведеву на Кубке Первого канала

После выступления спортивных пар на Кубке Первого канала по фигурному катанию команда Евгении Медведевой продолжает опережать команду Алины Загитовой.

Призеры чемпионатов мира, действующие чемпионы России Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли короткую программу, но не смогли помочь "Красной машине" Загитовой вырваться вперед. Хотя и получили за программу под "Болеро" Мориса Равеля оценки выше мирового рекорда - 83,61 балла против 82,34.

После трех видов команда Медведевой лидирует со счетом 689,63 - 677,43 балла

Команда Евгении Медведевой

Анастасия Мишина - Александр Галлямов - 80,24

Александра Бойкова - Дмитрий Козловский - 77,80

Команда Алины Загитовой

Евгения Тарасова - Владимир Морозов - 83,61

Дарья Павлюченко - Денис Ходыкин - 75,73