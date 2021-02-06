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06.02.2021 20:29
Рубрика: Спорт

Загитова не может догнать Медведеву на Кубке Первого канала

Текст: Анна Козина

После выступления спортивных пар на Кубке Первого канала по фигурному катанию команда Евгении Медведевой продолжает опережать команду Алины Загитовой.

Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
Прокаты мужчин помогли команде Медведевой удержать лидерство

Призеры чемпионатов мира, действующие чемпионы России Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли короткую программу, но не смогли помочь "Красной машине" Загитовой вырваться вперед. Хотя и получили за программу под "Болеро" Мориса Равеля оценки выше мирового рекорда - 83,61 балла против 82,34.

После трех видов команда Медведевой лидирует со счетом 689,63 - 677,43 балла

Команда Евгении Медведевой

Анастасия Мишина - Александр Галлямов - 80,24

Александра Бойкова - Дмитрий Козловский - 77,80

Команда Алины Загитовой

Евгения Тарасова - Владимир Морозов - 83,61

Дарья Павлюченко - Денис Ходыкин - 75,73

Спорт Фигурное катание

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