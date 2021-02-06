Загитова рассказал, почему тяжело быть капитаном команды

Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 фигуристка Алина Загитова подвела итоги первого дня Кубка Первого канала, который проходит в Москве на льду арены "Мегаспорт".

Команда "Красная машина", капитаном которой является Загитова, после прокатов коротких программ опережает команду "Время первых" Евгении Медведевой со счетом 931,41 балла против 912,92.

"Наверное, быть капитаном даже сложнее, чем выступать. Когда ты выступаешь один, то отвечаешь сам за себя. А тут 16 человек, ты за всех волнуешься, - рассказала Загитова на пресс-конференции. - Сейчас сил почти нет, но нужно готовиться к завтрашнему дню. Я рада, что практически все смогли показать хороший результат".

Загитова призналась, что поддерживает мужчин-одиночников, которые не смогли выступить по максимуму.

"Я думаю, что завтра они соберутся. Сегодня они чуть-чуть не контролировали себя, как они мне сказали. Но все сделают выводы, - добавила Алина. - А я продолжу поддерживать команду, заряжать ребят позитивными эмоциями".