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06.02.2021 17:35
Рубрика: Власть

Захарова прокомментировала появление аккаунта МИД в TikTok

Текст: Александр Саможнев

Министерство иностранных дел России создало страницу в социальной сети TikTok, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
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По ее словам, это планировалось давно, а развитие событий последних дней лишь ускорило процесс. "Это не дань моде, а просто информационная работа", - подчеркнула дипломат.

Она пояснила, что у МИД в новом аккаунте 16 подписчиков и два видео​​​. Первое посмотрели 60 человек, второе - 129. Речь идет о видеороликах, посвященных вакцине от коронавируса "Спутник V". В том числе, о выступлении на эту тему главы МИД РФ Сергея Лаврова в ходе переговоров с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем, а также о телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном, в которой американский коллега поздравил Россию с успехом вакцины.

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