Жириновский предложил наградить создателей российских вакцин от коронавируса

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что разработчики российских вакцин должны быть выдвинуты на Нобелевскую премию мира.

В интервью радио "Комсомольская правда" политик отметил, что создание "Спутник V" - это не только национальная победа, а общемировая. В связи с этим он считает хорошей идеей обратиться в Нобелевский комитет по присуждению премий в области медицины, чтобы российские ученые были номинированы на награду за неоценимый вклад в здравоохранение.

Кроме того, создателям российских вакцин надо дать "обязательно государственную премию 2021 года, которая присуждается и награждаются 12 июня в Кремле каждый год, в День России", добавил Жириновский. "Потому что это эпохальное событие", - пояснил он.