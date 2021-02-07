65 лет назад сборная СССР по хоккею впервые выиграла Олимпиаду

Зимой 1956 года сборная СССР по хоккею впервые в истории завоевала "золото" Олимпийских игр. Впоследствии она еще шесть раз выигрывала турнир.

Хоккейные соревнования в 1956 году в Италии были разыграны среди десяти команд в два этапа. На первом из них сборные были разделены на три неравные подгруппы, матчи в которых прошли по круговой системе. На втором, финальном этапе, по две сильнейшие команды из каждой группы встречались друг с другом за 1-6 места также по круговой системе. Ставшие 3-4 на первом этапе команды также по круговой системе играли за 7-10 позиции.

Сборная СССР, руководил которой Аркадий Чернышев, одержала семь побед в семи матчах, в том числе и над Канадой (2:0). Но ключевой матч состоялся чуть раньше - 3 февраля против США. Наши хоккеисты выиграли 4:0. Открыл счет Николай Хлыстов, а в третьем периоде американцы пропустили три шайбы меньше чем за минуту.

"За десять дней мы провели семь встреч. Как известно, все они закончились победой. Но триумф не дался нам легко. Достаточно сказать, что в двух последних играх против США и Канады решающее преимущество наших спортсменов выявилось только к концу матчей", - поделился своими эмоциями по возвращении на родину Чернышев.