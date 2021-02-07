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07.02.2021 01:00
Рубрика: Экономика

Аграрии смогут тратить льготные кредиты на цифровизацию и маркировку

Текст: Татьяна Карабут
С 7 февраля 2021 года расширен перечень направлений, на что аграрии могут использовать краткосрочные и инвестиционные кредиты (по ставке от 1 до 5%). Соответствующие изменения внесены приказом Минсельхоза.
Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости
Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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Как пояснили в министерстве, теперь сельхозтоваропроизводители смогут воспользоваться льготными "короткими" кредитами (до одного года) для информатизации и цифровизации сельхозпроизводства и переработки своей продукции, а также обслуживания техники и оборудования, применяемых в этой области. Также производители молочной продукции получили возможность направлять кредиты на приобретение и нанесение маркировки, сопровождение и техническую поддержку аппаратно-программного обеспечения маркировки средствами идентификации молочной продукции.

А инвестиционные, выдаваемые на срок от 2 до 5 лет, могут быть направлены на приобретение и дооснащение парка сельхозтехники системами автоматического вождения, точечного внесения материалов, картирования урожайности, точного земледелия или оборудованием для сбора и передачи данных. Можно также купить специальное оборудование для точного земледелия. Кроме того, льготные инвесткредиты аграрии могут направлять на покупку оборудования для нанесения и считывания средств идентификации, внедрение аппаратного обеспечения и программных продуктов для маркировки отдельных видов молочной продукции.

Экономика Финансы Долги и кредиты Экономика АПК Правительство Минсельхоз

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