Аграрии смогут тратить льготные кредиты на цифровизацию и маркировку

Как пояснили в министерстве, теперь сельхозтоваропроизводители смогут воспользоваться льготными "короткими" кредитами (до одного года) для информатизации и цифровизации сельхозпроизводства и переработки своей продукции, а также обслуживания техники и оборудования, применяемых в этой области. Также производители молочной продукции получили возможность направлять кредиты на приобретение и нанесение маркировки, сопровождение и техническую поддержку аппаратно-программного обеспечения маркировки средствами идентификации молочной продукции.

А инвестиционные, выдаваемые на срок от 2 до 5 лет, могут быть направлены на приобретение и дооснащение парка сельхозтехники системами автоматического вождения, точечного внесения материалов, картирования урожайности, точного земледелия или оборудованием для сбора и передачи данных. Можно также купить специальное оборудование для точного земледелия. Кроме того, льготные инвесткредиты аграрии могут направлять на покупку оборудования для нанесения и считывания средств идентификации, внедрение аппаратного обеспечения и программных продуктов для маркировки отдельных видов молочной продукции.