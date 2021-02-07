Аятолла Хаменеи: США не могут ставить Ирану условия по ядерной сделке

Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи заявил в своем Twitter, что Вашингтон не может ставить Тегерану условия в отношении выполнения условий ядерной сделки.

Это стало ответом иранской стороны на сделанное ранее заявление Америки, что Ирану следует вернуться к соблюдению своих обязательств по заключенному в 2015 году Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), тогда и США сделают то же самое.

Как написал Хаменеи, "Иран является той стороной, которая имеет право ставить условия в Совместном всеобъемлющем плане действий, поскольку именно он действовал в соответствии с обязательствами, а не США и не три европейских страны (Британия, Франция, Германия), которые растоптали все обязательства".

Поэтому, отметил аятолла, если Вашингтон хочет, чтобы Иран вернулся к условиям сделки, он должен снять с него все санкции, причем снять их не на словах, а на деле.

Новый президент США Джозеф Байден ранее отмечал, что намерен обсудить "план переговоров с Ираном". На это иранская сторона ответила, что переговоры с Вашингтоном в планы Тегерана не входят, пока не будут отменены санкции.