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07.02.2021 11:56
Рубрика: Общество

Академик Каблов: Генеральный конструктор - бог и царь для всей кооперации

Текст: Александр Емельяненков
После долгих лет "разброда и шатаний" в России воссоздан институт генеральных конструкторов. По той же схеме сформировали еще одну когорту системных интеграторов - руководителей приоритетных технологических направлений. Как сейчас это работает? В канун открытия Года науки и технологий своими оценками поделился с "Российской газетой" президент Ассоциации государственных научных центров, генеральный директор ВИАМ академик Евгений Каблов.

- Это абсолютно правильное решение, оно позволило систематизировать работу. А то, что назначение на эти позиции производится указом президента, дополнительно поднимает статус и возможность влиять на принимаемые решения.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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Но вся дистанция, по словам собеседника "РГ", еще пройдена. Не сформированы такие условия, чтобы у ключевых фигур был весь необходимый инструментарий для реализации поставленных задач.

- В большинстве случаев, - пояснил академик Каблов, - генеральный конструктор, образно говоря, отделен от денег. И зачастую лишен влияния, всем руководит генеральный директор. Пусть руководит, но генеральный конструктор должен иметь главный инструмент - финансы. И он, а не кто-то иной, должен определять, кому работать в его команде. При этом генеральный конструктор обязан лично отвечать за то, что ему поручено.

Мы ведь помним: генеральный конструктор - это был бог и царь, элита инженерно-научного сообщества. Он аккумулирует такое количество знаний, чтобы объединить всех, кто участвует в проекте. И под него выделяются финансы. Но не для того, чтобы их по-быстрому освоить. А чтобы организовать эффективную кооперацию, отладить взаимодействие и получить заявленный результат.

Е.Н. Каблов и А.А. Иноземцев - генеральный директор и генеральный конструктор. Фото: Пресс-служба ВИАМ

В качестве примера генеральный директор ВИАМ напомнил историю создания нового газотурбинного авиадвигателя ПД-14, который сейчас устанавливают на МС-21. Решение о его разработке было принято на уровне президента России в июне 2008 года - вскоре после его визита в ВИАМ. Благодаря этому проекту создана современная инфраструктура, малотоннажные производства, что позволило осуществить прорывной для нашей двигателестроительной отрасли проект.

В начале этого пути генеральный директор ВИАМ Евгений Каблов и генеральный конструктор "ОДК-Авиадвигатель" Александр Иноземцев собрали, образно говоря, все металлургические заводы и предложили организовать производство полуфабрикатов, которые необходимы для нового двигателя.

Фото: Пресс-служба ВИАМ
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- А это, замечу, двадцать совершенно новых материалов, - акцентирует академик Каблов. - Свою просьбу подкрепили гарантией, что затраты на создание инфраструктуры соответствующим образом окупятся. Нам в ответ: согласны, и даже готовы не поднимать цены. Но при одном условии - двигателей должно быть заказано не менее ста. Взаимные интересы согласовали, и генеральный конструктор все подписал. Наш институт совместно с "ОДК-Авиадвигатель" разработал материалы и технологии, организовал их передачу с полным пакетом нормативной документации…

Благодаря такому подходу удалось достаточно быстро сделать газогенератор, а это основа. Следом появился и первый двигатель. Поставили его на крыло. А сейчас ПД-14 уже выпускают серийно.

- Генеральный конструктор от начала до конца нес полную ответственность за то, чтобы деньги, которые ему выделили, пошли в дело. А это 12,8 миллиарда рублей на создание газогенератора по личному указанию главы государства. Дали - отчитайся. Если на ветер пустили, придется отвечать. Наряду с доверием нужен и спрос с того, кто берется возглавить проект, - заключает собеседник "РГ".

Полностью интервью академика Евгения Каблова читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

Год науки и технологий - 2021 Общество Наука Конструкторы России

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