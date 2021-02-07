Аттестация врачей отложена до 2022 года

Новости

Кто возглавил кинопрокат России на минувших выходных 21:03
Фигуристка Камила Валиева получила оценки выше мирового рекорда 20:39
Впервые в истории футбола матч мужских команд под эгидой ФИФА судит женщина 20:29
Команда Медведевой лидирует перед выступлением одиночниц 20:12
Крупный пожар на Варшавском шоссе в Москве ликвидирован 19:55
Комиссия ВОЗ нашла "важные улики" в Ухане 19:46
Венгрия окончательно одобрила вакцину "Спутник V" 19:30
Фигуристы Коляда и Кондратюк снова вывели команду Медведевой вперед 19:16
Команды Загитовой и Медведевой сразятся за трофей из серебра и хрусталя 18:50
Прокуратура Подмосковья проведет проверку по факту гибели трех человек 18:46
Головин оформил хет-трик в матче с "Нимом" 18:36
Команда Загитовой лидирует после выступления танцевальных дуэтов 18:25
Ласицкене победила в турнире "Русская зима" 18:18
В Индии число погибших при сходе ледника выросло до семи человек 18:14
Россия не вышла в финал спринта в Швеции из-за падения лыжника 18:10
Половина граждан ФРГ одобряет меры правительства против COVID-19 18:03
В Новосибирске изобрели быстрый метод диагностики коронавируса 17:55
Захарова: ЕС промолчал в ответ на видео о действиях полиции в РФ и на Западе 17:51
Посольство РФ считает отзыв премьера Литвы о "Спутнике V" дезинформацией 17:32
Бирюков: Капремонт 4 корпусов Боткинской больницы завершат до конца года 17:30
Головин сделал дубль за 13 минут матча с "Нимом" 17:28
На юге Москвы из-за крупного пожара возникли пробки 17:25
В Москве подняли авиацию для тушения пожара на Варшавском шоссе 17:03
Площадь пожара на Варшавском шоссе в Москве выросла втрое 16:44
Алабяно-Балтийский тоннель частично открыли после пожара 16:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
В "РГ" обсудят финансирование поддержки пациентов с редкими заболеваниями
В "РГ" обсудят финансирование поддержки пациентов с редкими заболеваниями
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
07.02.2021 20:06
Рубрика: Общество

Аттестация врачей отложена до 2022 года

Текст: Елена Манукиян
Российская газета - Федеральный выпуск № 25(8376)
Аттестацию врачей отложили на год, а действие присвоенных им ранее квалификационных категорий продлено до 31 декабря 2021 года. Приказ об этом подписал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

В документе говорится, что проведение аттестации медицинских и фармацевтических работников приостанавливается до 1 января 2022 года из-за угрозы распространения коронавируса. В нем также отмечается, что положения не распространяются на тех, кто хочет повысить свою квалификационную категорию в этом году или получает ее впервые.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
Искусственный интеллект будет помогать врачам в выборе лечения

Аттестация медицинских работников - процесс добровольный. Комиссия проверяет уровень теоретических знаний и навыков, нужных врачам в повседневной работе. Проводиться она должна каждые пять лет. Аттестация была приостановлена в апреле 2020 года.

Еще одним приказом минздрав утвердил особенности аккредитации медиков в 2021 году, разрешив ее проходить дистанционно. С января она стала обязательной для врачей, медсестер, фармацевтов и провизоров, заменив сертификацию. При этом истекший в этом году сертификат специалиста останется действительным еще 12 месяцев - так определило правительство.

Ранее глава кабмина Михаил Мишустин подписал постановление о продлении лицензий "автоматом" в социально значимых сферах, таких как медицина, фармацевтика, образовательная деятельность, экология, охрана труда и других.

Кстати, специалисты, успешно прошедшие аккредитацию, бумажный документ не получат. Данные об их аккредитации просто заносятся в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения.

Общество Здоровье

Главное сегодня

МИД РФ: Высылка дипломатов из России - вынужденная мера
Путин встретится с членами кабмина и примет участие в совещании судей
Канцлер Австрии заявил о готовности привиться вакциной из России или КНР
Вирусологи назвали сроки отмены масочного режима в России
Судно "Фортуна" продолжило укладку "Северного потока-2"
Зачем сдавать тест на антитела и что известно о новых штаммах COVID-19
Итоговое собеседование в девятых классах может пройти дистанционно