Аттестация врачей отложена до 2022 года

Аттестацию врачей отложили на год, а действие присвоенных им ранее квалификационных категорий продлено до 31 декабря 2021 года. Приказ об этом подписал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

В документе говорится, что проведение аттестации медицинских и фармацевтических работников приостанавливается до 1 января 2022 года из-за угрозы распространения коронавируса. В нем также отмечается, что положения не распространяются на тех, кто хочет повысить свою квалификационную категорию в этом году или получает ее впервые.

Аттестация медицинских работников - процесс добровольный. Комиссия проверяет уровень теоретических знаний и навыков, нужных врачам в повседневной работе. Проводиться она должна каждые пять лет. Аттестация была приостановлена в апреле 2020 года.

Еще одним приказом минздрав утвердил особенности аккредитации медиков в 2021 году, разрешив ее проходить дистанционно. С января она стала обязательной для врачей, медсестер, фармацевтов и провизоров, заменив сертификацию. При этом истекший в этом году сертификат специалиста останется действительным еще 12 месяцев - так определило правительство.

Ранее глава кабмина Михаил Мишустин подписал постановление о продлении лицензий "автоматом" в социально значимых сферах, таких как медицина, фармацевтика, образовательная деятельность, экология, охрана труда и других.

Кстати, специалисты, успешно прошедшие аккредитацию, бумажный документ не получат. Данные об их аккредитации просто заносятся в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения.