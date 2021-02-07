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07.02.2021 09:11
Рубрика: В мире

Более 100 заключенных устроили бунт в американской тюрьме

Текст: Максим Макарычев

Более 100 заключенных сбежали из своих тюремных камер в Сент-Луисе. Беспорядки в городском центре правосудия начались около 2.30, когда заключенный подрался с сотрудником исправительного учреждения.

Фото: AFP/MANDEL NGAN
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По словам директора службы общественной безопасности Сент-Луиса Джимми Эдвардса, затем на офицера напали другие заключенные. Некоторым из сокамерников удалось получить доступ к автоматизированной панели замка и освободить других осужденных, сообщает CNN.

Сотрудники исправительного учреждения применили слезоточивый газ, чтобы восстановить контроль над ситуацией и задержали всех 115 заключенных, участвовавших в беспорядках. По словам официальных лиц, осужденные утверждали, что им "надоели условия содержания во время пандемии коронавируса", а также ряд мер, которые ограничивают посещения и приостанавливают судебные разбирательства.

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