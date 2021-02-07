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07.02.2021 14:58
Рубрика: Общество

Более половины научных разработок в промышленности предложено молодыми учеными

Текст: Мария Набиркина

Накануне Дня российской науки Ассоциация граждан и организаций по содействию развитию корпоративного образования МАКО провела опрос среди своих партнеров - крупнейших российских предприятий и корпораций о научной активности их молодых сотрудников. Участие в опросе приняли компании из машиностроительной, атомной, авиационной, космической, металлургической, энергетической отраслей и ЖКХ.

Фото: REUTERS
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За последние два года сотрудниками предприятий было подано 229 научных разработок. Авторы 118 из них - молодые специалисты. Причем 66 научных разработок уже внедрены или готовятся к внедрению, а это почти 56% от общего числа предложений.

- Молодые специалисты - действительно важные участники научно-исследовательской деятельности. Работающая молодежь не находится в положении ученика или подмастерья. У молодых сотрудников много ценных конструктивных, созидательных идей и желания работать и реализовываться, - комментирует член Общественной палаты, председатель Координационного совета по развитию сообществ молодых специалистов при ОП РФ Ольга Голышенкова. - С другой стороны, руководство компаний тоже заинтересовано в идеях и инициативах молодых сотрудников. То есть речь идет о движении навстречу друг другу, о философии сотрудничества, которая существует в наших предприятиях.

Лидерами молодежной научной активности стали предприятия энергетического и машиностроительного комплекса, где 100% научных разработок принадлежит молодым ученым. Так, они внесли предложения по усовершенствованию электроракетных двигательных установок, а также по решению проблем энергосбережения и энергоэффективности.

Второе место - у предприятий ЖКХ. 75% разработок там - от молодежи. В космической отрасли чуть меньше - 66%, на предприятиях авиационной промышленности - половина. Кстати, здесь молодыми специалистами в ходе испытаний предложены новые устройства для отбора проб воздуха кабин летательных аппаратов и от газотурбинных двигателей на летающих лабораториях. Оба изобретения уже запатентованы.

Год науки и технологий - 2021 Общество Наука Универсариум

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