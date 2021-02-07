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Вместе с линейкой Galaxy S21 компания Samsung представила беспроводные наушники Galaxy Buds Pro. Они стали логичным продолжением Galaxy Buds Live, релиз которых состоялся в августе прошлого года.

Наушники стоимостью 17 990 рублей поставляются внутри зарядного кейса, он небольшой и легко умещается в ладонь. Кроме него в коробке с устройством покупатель найдет USB C кабель для зарядки, инструкцию и набор силиконовых вкладышей, которые вставляются в наушник, размера S, M или L (одни из них уже установлены). Очень важно правильно подобрать их размер - от этого зависит, насколько удобно будет пользоваться наушниками.
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Переключать музыкальные треки можно как с помощью смартфона, так и самих наушников. Делается это с помощью комбинации "тапов" - стуков по наушнику пальцем.

Если "тапнуть" один раз, то проигрывание музыки прекратится, два раза - включится следующий трек, а троекратное постукивание по наушнику включит текущую песню сначала. При этом абсолютно без разницы, стучать по правому или левому наушнику - в обоих случаях "тапы" сработают одинаково.

Что касается самого звука, то никаких претензий к нему нет. Все жанры, начиная от рока и заканчивая классической музыкой, звучат одинаково хорошо. В качестве еще одного плюса в копилку Sasmung можно отметить хорошие микрофоны - например, когда пользователь говорит по телефону через наушники - его прекрасно слышно.

Наушники поставляются внутри зарядного кейса. Samsung

Galaxy Buds Pro защищены по стандарту IPX7 - это значит, что их можно опустить в воду и им от этого ничего не будет. Однако плавать в наушниках все же не стоит - для этого гаджет должен быть защищен по более высокому стандарту, например IP68, как во флагманских смартфо-нах.

В наушниках регулируется шумоподавление. Можно выбрать как низкий уровень, так и высокий или вовсе его отключить. Это делается с помощью приложения Galaxy Wearable на смартфоне.

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