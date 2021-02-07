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07.02.2021 14:00
Рубрика: Экономика

Что будет с рублем, нефтью и биржей на грядущей неделе

Текст: Роман Маркелов
У российской валюты остается немало поводов для оптимизма, цены на нефть приблизились к психологическому барьеру, а инвесторы будут оценивать фундаментальную историю российских ценных бумаг.

Рубль

Богдан Зварич, главный аналитик "Промсвязьбанка":

- На предстоящей неделе российская валюта предпримет попытку восстановления. Поводами к покупкам в рубле могут выступить сразу несколько факторов. Так, поддержку национальной валюте может оказать ситуация на рынке энергоносителей, где мы ожидаем закрепления ближайшего фьючерса на нефть марки Brent в районе 58-60 долларов за баррель. Высокие цены на нефть, не полностью еще отыгранные национальной валютой, будут способствовать ее росту. Плюс к этому ожидания принятия нового пакета помощи американской экономике, а также усиление интенсивности вакцинации в мире дают инвесторам надежду на победу над пандемией и восстановление мировой экономики, что поспособствует сохранению спроса на рисковые активы, включая валюты развивающихся стран.

В результате пара доллар/рубль закрепится в диапазоне 73-75 рублей и имеет возможно протестировать его нижнюю границу.

Нефть

Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления банка "Зенит":

- Перспектива цен на нефть на неделе выглядит умеренно-негативной. Быстрый рост котировок вплотную к уровню 60 долларов за баррель был обусловлен общим рыночным оптимизмом, надеждой на успешность массовой вакцинации и нейтральной еженедельной отраслевой статистикой в США.

Фото: istock
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Текущие уровни нефтяных цен являются пограничными как в техническом, так и психологическом плане. Выше 60 долларов за баррель могут появиться риски, связанные с активностью сланцевых нефтедобывающих компаний в США, что в свою очередь может стать поводом для глубокой коррекции цен на нефть. Кроме того, укрепление доллара к большинству валют также играет не в пользу нефтяных котировок.

Таким образом, на неделе более вероятна коррекция к уровням 54-56 долларов за баррель.

Биржа

Виталий Исаков, директор по инвестициям УК "Открытие":

- Мы полагаем, что внешняя и внутренняя конъюнктура складываются позитивно для динамики российского рынка акций на следующей неделе.

Во-первых, в очередной раз развеиваются санкционные опасения, давившие на котировки во второй половине января. Представленный на текущей неделе санкционный билль "Holding Russia Accountable for Malign Activities Act of 2021" не предполагает мер, способных нанести ощутимый урон корпоративным финансовым результатам или макроэкономической стабильности. После публикации документа мы увидели укрепление рубля и рост рынка акций - такая динамика может сохраниться в ближайшем будущем.

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
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Во-вторых, складывается крайне позитивная конъюнктура на внешних рынках. Аппетит к риску растет, американский индекс S&P 500 показывает новые исторические максимумы, котировки нефти марки Brent вплотную приблизились к 60 долларам за баррель. Околонулевые ставки и масштабные стимулирующие меры в развитых странах оказывают повышательное давление на котировки рискованных активов по всему миру.

В-третьих, по мере ослабления политических опасений, мы полагаем, что участники рынка продолжат позитивно оценивать прекрасную фундаментальную историю российских ценных бумаг - снижение ставок дисконтирования, возврат финансовых результатов на траекторию долгосрочного роста, сохраняющуюся низкую оценку по финансовым мультипликаторам.

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