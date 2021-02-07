Что ждать от цен на продукты этой весной

Новости

Крупный пожар на Варшавском шоссе в Москве ликвидирован 19:55
Комиссия ВОЗ нашла "важные улики" в Ухане 19:46
Венгрия окончательно одобрила вакцину "Спутник V" 19:30
Фигуристы Коляда и Кондратюк снова вывели команду Медведевой вперед 19:16
Команды Загитовой и Медведевой сразятся за трофей из серебра и хрусталя 18:50
Прокуратура Подмосковья проведет проверку по факту гибели трех человек 18:46
Головин оформил хет-трик в матче с "Нимом" 18:36
Команда Загитовой лидирует после выступления танцевальных дуэтов 18:25
Ласицкене победила в турнире "Русская зима" 18:18
В Индии число погибших при сходе ледника выросло до семи человек 18:14
Россия не вышла в финал спринта в Швеции из-за падения лыжника 18:10
Половина граждан ФРГ одобряет меры правительства против COVID-19 18:03
В Новосибирске изобрели быстрый метод диагностики коронавируса 17:55
Захарова: ЕС промолчал в ответ на видео о действиях полиции в РФ и на Западе 17:51
Посольство РФ считает отзыв премьера Литвы о "Спутнике V" дезинформацией 17:32
Бирюков: Капремонт 4 корпусов Боткинской больницы завершат до конца года 17:30
Головин сделал дубль за 13 минут матча с "Нимом" 17:28
На юге Москвы из-за крупного пожара возникли пробки 17:25
В Москве подняли авиацию для тушения пожара на Варшавском шоссе 17:03
Площадь пожара на Варшавском шоссе в Москве выросла втрое 16:44
Алабяно-Балтийский тоннель частично открыли после пожара 16:32
На Тенерифе полиция расследует жестокое убийство россиянина 16:32
В Подмосковье поезд врезался в автомобиль 16:30
Форвард "Спартака" Соболев получил травму колена в матче с "Ригой" 16:28
В Москве начался крупный пожар на Варшавском шоссе 16:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
В "РГ" обсудят финансирование поддержки пациентов с редкими заболеваниями
В "РГ" обсудят финансирование поддержки пациентов с редкими заболеваниями
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
07.02.2021 19:12
Рубрика: Экономика

Эффекты заморозки

Что ждать от цен на продукты этой весной
Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 25(8376)
В январе продукты питания заняли первое место по темпам роста цен, однако ни федеральные власти, ни эксперты не видят в этом катастрофы - меры правительства по стабилизации цен еще успели сработать в полной мере. Теперь главная интрига - что будет, когда закончится действие соглашений о заморозке цен на подсолнечное масло и сахар.
Большинство продуктов подорожали в пределах инфляции. А цены на овощи растут каждую зиму. Фото: Александр Рюмин/ТАСС Большинство продуктов подорожали в пределах инфляции. А цены на овощи растут каждую зиму. Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Большинство продуктов подорожали в пределах инфляции. А цены на овощи растут каждую зиму. Фото: Александр Рюмин/ТАСС

По данным Росстата, в январе больше всего выросли цены на овощи: помидоры (на 14,6%), морковь (на 8,2%), картофель (на 7,1%). Но такие колебания традиционны для зимы, отмечают в минсельхозе.

Фото: iStock
Стоит ли переплачивать за фермерский продукт

Зато удалось добиться снижения цен на сахар и подсолнечное масло. С начала года цены производителей на сахар снизились на 1,7%, на подсолнечное масло - на 1,1% (потребительские цены на сахар снизились примерно на ту же величину, на подсолнечное масло - остались почти прежними). В этом году будут расширены посевные площади под сахарной свеклой, переработчикам дадут льготы на покупку свеклы, а на подсолнечник будет действовать экспортная пошлина в 30%. Все вместе должно стабилизировать цены и дальше, считают в ведомстве. На яйца (подорожали за год на 18%) минсельхоз ожидает в этом году "умеренной ценовой динамики".

Соглашения о заморозке цен на подсолнечное масло и сахар прекратят действие совсем скоро - 1 апреля. Продлевать их или распространять на другие продукты необходимости нет, считает министр экономического развития Максим Решетников. Сейчас на мировом рынке цены на продовольствие находятся на пике за последние шесть лет. Это транслируется и на российский рынок. Но предпринятых правительством долгосрочных мер достаточно. Некоторые просто еще не полностью сработали - например, введение экспортных пошлин на зерно и масличные скажется на ценах чуть позже, считает министр.

В 2020 году сахарной свеклы и подсолнечника собрали меньше. И пока осенью 2021 года не соберут новый урожай, это будет давить на цены сахара и масла, говорит советник президента Центра стратегических разработок (ЦСР) Елена Разумова. С другой стороны, правительство снизило порог роста цен, при которых оно может вмешиваться в ценообразование с 30 до 10%. По мнению Разумовой, это будет сдерживать рост цен на социально значимые товары, однако не запрещает переработчикам увеличивать цены на премиальную продукцию, смешанные товары (например, смеси растительных масел).

Основными группами товаров, на которые могут расти цены, - это либо товары субституты, либо продукция, где в качестве сырья используется сахар или подсолнечное масло, считает эксперт. Из данных Росстата пока заметен высокий темп роста цен на маргарин. Прочие категории товаров либо Росстатом не наблюдаются (например, масла из других культур - рапсовое, кукурузное), либо за счет производственных лагов влияние регулирования цен будет отложено во времени.

"Текущий опыт регулирования цен показывает, что этот инструмент имеет массу неконтролируемых негативных последствий (рост цен на другие категории товаров, объективные факторы, связанные с логистикой и доставкой в удаленные регионы, невозможность контролировать рост цен для промышленных производителей, риски локальных дефицитов, невозможность включить все виды торговых точек в соглашения). Что в целом делает этот инструмент не очень эффективным", - считает эксперт.

Главная интрига - что будет, когда закончится действие соглашений о заморозке цен на подсолнечное масло и сахар. Власти не планируют их продлевать

Резкого скачка цен на продукты после окончания действия соглашений не будет, большинство роста стоимости хлеба или бутылки подсолнечного масла на 3-4% не заметят, считает директор по аграрной политике НИУ ВШЭ Евгения Серова. Другое дело, что реальные располагаемые доходы населения упали за прошлый год на 3,5%, и в этой ситуации самым правильным вариантом было бы введение адресной продовольственной помощи, считает Серова - она бы помогла людям с низкими доходами и обеспечила расширение спроса на отечественную продукцию.

Экономика Товары и цены Цены на продукты

Главное сегодня

МИД РФ: Высылка дипломатов из России - вынужденная мера
Путин встретится с членами кабмина и примет участие в совещании судей
Канцлер Австрии заявил о готовности привиться вакциной из России или КНР
Вирусологи назвали сроки отмены масочного режима в России
Судно "Фортуна" продолжило укладку "Северного потока-2"
На что нужно обращать внимание при открытии вклада
В Роскачестве назвали минусы приложений для очистки памяти смартфона