Дмитриев: К середине февраля ожидаем, что всего 25 стран одобрят "Спутник V"

"К концу следующей недели мы ожидаем, что всего 25 регуляторов, 25 стран одобрят нашу вакцину", - сказал он.

Сейчас "Спутник V" разрешен к применению в 21 государстве. Только за первую неделю февраля применение препарата одобрили пять стран - Армения, Мексика, Никарагуа, Ливан и Мьянма. Также российскую вакцину можно применять в Беларуси, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе и Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины).

В российской вакцине используются два разных вектора для двух уколов в процессе вакцинации, что формирует более стойкий иммунитет по сравнению с вакцинами, которые используют одинаковый механизм доставки для обоих уколов. Кроме того, разработка российских ученых не вызывает сильной аллергии, не требует особых условий хранения, а ее стоимость - менее 10 долларов за инъекцию.