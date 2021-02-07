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07.02.2021 01:30
Рубрика: Digital

Эксперт рассказал, каким гаджетам не страшна вода

Текст: Иван Черноусов
Современные устройства защищены по очень высоким стандартам. Даже если девайс попадет в воду, ему от этого, с большей долей вероятности, ничего не будет. О том, какие гаджеты можно "купать", рассказала Алеся Боровикова, специалист пресс-службы Роскачества.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

"Для того, чтобы гаджет не боялся погружений, он должен иметь хорошую защиту от попадания воды. Данная защита указана в характеристиках устройства и отображается как IPXX, где первая Х - это защита от пыли, а вторая - защита от воды. IP-код (англ. Ingress Protection Rating - это степень защиты корпуса). Стандарт призван обеспечить пользователя более подробной информацией о защите оборудования", - поясняла эксперт.

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По словам специалиста, с погружением справятся гаджеты, где в уровне защиты от воды указаны цифры 7 или 8. К примеру, устройство с защитой по стандарту IP67 имеет полную пылезащиту, а также может быть погружено под воду на глубину до 1 метра и до 30 минут. Но при подобном использовании сохраняется риск, что в устройство может попасть влага при дополнительных внешних воздействиях, а это уже многими фирмами-производителями не рассматривается как гарантийный случай.

А вот если у вас устройство с защитой от попадания воды ниже 7 баллов, то, с большой долей вероятности, "купание" в воде он не переживет. Тогда ему понадобится правильная "сушка". "Первым делом, разумеется, следует вытащить телефон из воды, вынуть SIM-карту и карту памяти, - продолжает Боровикова. - Сушить телефон феном или на батарее не стоит, слишком высокая температура может повредить клей, на который приклеены экран и задняя крышка. После этого не включайте телефон, а как можно скорее обратитесь в мастерскую, чтобы специалист с помощью обработки в ультразвуковой ванне убрал оставшуюся воду - иначе коррозия продолжится и со временем "добьет" телефон".

Эксперт считает, что доверять народным способам тоже не стоит: "Они могут, конечно, и сработать (но не в случае, если гаджет залит газировкой или сладким чаем), но лучше не рисковать и отдать гаджет в сервисный центр", - заключает Боровикова.

Также не следует забывать делать резервные копии, чтобы данные не "уплыли" вместе со смартфоном.

Digital Digital Гаджеты Госфонды и контрольные органы Роскачество

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