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07.02.2021 20:39
Рубрика: Спорт

Фигуристка Камила Валиева получила оценки выше мирового рекорда

Текст: Анна Козина

Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева безошибочно исполнила произвольную программу "Болеро" Мориса Равеля на Кубке Первого канала и снова получила оценки выше официального мирового рекорда.

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В короткой программе Валиева впервые чисто исполнила тройной аксель и набрала 90,25 балла, превзойдя мировой рекорд Алены Косторной (85,45). В произвольной программе Камила снова чисто исполнила триксель, а также каскад "четверной тулуп - двойной тулуп" и сольный четверной тулуп. Прокат оценили на 179,19 балла. На этот раз Валиева "побила" мировой рекорд, принадлежащий Александре Трусовой (166,62).

К сожалению, достижение Валиевой не будет засчитано на мировом уровне, поскольку Кубок Первого канала не проходит под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

Спорт Фигурное катание РГ-Видео

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