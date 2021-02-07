Фигуристы Коляда и Кондратюк снова вывели команду Медведевой вперед

В произвольной программе на Кубке первого канала мужчины, вчистую проигравшие девушкам прыжковый турнир два дня назад, смогли показать практически весь свой прыжковый арсенал. Благодаря потрясающим прокатам Марка Кондратюка и Михаила Коляды команда Евгении Медведевой снова вырвалась вперед в соперничестве со сборной Алины Загитовой.
17-летний Кондратюк сделал три четверных прыжка: тулуп и два сальхова - в каскаде и сольный. Оценка за технику перевалила за 100 баллов (102,71), общая приблизилась к 200 (196,23).
Кондратюк обошел даже призера чемпионата мира, чемпиона России Михаила Коляду (195,02), который также справился с прыжковым набором: со степ-аутом исполнил четверной сальхов, а также два четверных тулупа в каскаде и сольно.
В команде Алины Загитовой чище других откатался Макар Игнатов, исполнивший четверной риттбергер, четверной тулуп с помаркой на приземлении, каскад "четверной тулуп - тройной тулуп". Прокат судьи оценили 176,43 балла.
После произвольной программы мужчин Медведева ведет со счетом 1829,63 - 1848,32 балла.
Команда Алины Загитовой
Макар Игнатов - 176,43
Андрей Мозалев - 173,82
Дмитрий Алиев - 173,56
Команда Евгении Медведевой
Марк Кондратюк - 196,23
Михаил Коляда - 195,02
Александр Самарин - 166,04