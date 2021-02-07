Новости

Крупный пожар на Варшавском шоссе в Москве ликвидирован 19:55
Комиссия ВОЗ нашла "важные улики" в Ухане 19:46
Венгрия окончательно одобрила вакцину "Спутник V" 19:30
Фигуристы Коляда и Кондратюк снова вывели команду Медведевой вперед 19:16
Команды Загитовой и Медведевой сразятся за трофей из серебра и хрусталя 18:50
Прокуратура Подмосковья проведет проверку по факту гибели трех человек 18:46
Головин оформил хет-трик в матче с "Нимом" 18:36
Команда Загитовой лидирует после выступления танцевальных дуэтов 18:25
Ласицкене победила в турнире "Русская зима" 18:18
В Индии число погибших при сходе ледника выросло до семи человек 18:14
Россия не вышла в финал спринта в Швеции из-за падения лыжника 18:10
Половина граждан ФРГ одобряет меры правительства против COVID-19 18:03
В Новосибирске изобрели быстрый метод диагностики коронавируса 17:55
Захарова: ЕС промолчал в ответ на видео о действиях полиции в РФ и на Западе 17:51
Посольство РФ считает отзыв премьера Литвы о "Спутнике V" дезинформацией 17:32
Бирюков: Капремонт 4 корпусов Боткинской больницы завершат до конца года 17:30
Головин сделал дубль за 13 минут матча с "Нимом" 17:28
На юге Москвы из-за крупного пожара возникли пробки 17:25
В Москве подняли авиацию для тушения пожара на Варшавском шоссе 17:03
Площадь пожара на Варшавском шоссе в Москве выросла втрое 16:44
Алабяно-Балтийский тоннель частично открыли после пожара 16:32
На Тенерифе полиция расследует жестокое убийство россиянина 16:32
В Подмосковье поезд врезался в автомобиль 16:30
Форвард "Спартака" Соболев получил травму колена в матче с "Ригой" 16:28
В Москве начался крупный пожар на Варшавском шоссе 16:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
В "РГ" обсудят финансирование поддержки пациентов с редкими заболеваниями
В "РГ" обсудят финансирование поддержки пациентов с редкими заболеваниями
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
07.02.2021 19:16
Рубрика: Спорт

Фигуристы Коляда и Кондратюк снова вывели команду Медведевой вперед

Текст: Анна Козина
Марк Кондратюк выступает за команду Евгении Медведевой в произвольной программе командного турнира Кубка Первого канала по фигурному катанию. Фото: Александр Вильф / РИА Новости Марк Кондратюк выступает за команду Евгении Медведевой в произвольной программе командного турнира Кубка Первого канала по фигурному катанию. Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Марк Кондратюк выступает за команду Евгении Медведевой в произвольной программе командного турнира Кубка Первого канала по фигурному катанию. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

В произвольной программе на Кубке первого канала мужчины, вчистую проигравшие девушкам прыжковый турнир два дня назад, смогли показать практически весь свой прыжковый арсенал. Благодаря потрясающим прокатам Марка Кондратюка и Михаила Коляды команда Евгении Медведевой снова вырвалась вперед в соперничестве со сборной Алины Загитовой.

Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
Команда Загитовой лидирует после выступления танцевальных дуэтов

17-летний Кондратюк сделал три четверных прыжка: тулуп и два сальхова - в каскаде и сольный. Оценка за технику перевалила за 100 баллов (102,71), общая приблизилась к 200 (196,23).

Кондратюк обошел даже призера чемпионата мира, чемпиона России Михаила Коляду (195,02), который также справился с прыжковым набором: со степ-аутом исполнил четверной сальхов, а также два четверных тулупа в каскаде и сольно.

В команде Алины Загитовой чище других откатался Макар Игнатов, исполнивший четверной риттбергер, четверной тулуп с помаркой на приземлении, каскад "четверной тулуп - тройной тулуп". Прокат судьи оценили 176,43 балла.

После произвольной программы мужчин Медведева ведет со счетом 1829,63 - 1848,32 балла.

Команда Алины Загитовой

Макар Игнатов - 176,43

Андрей Мозалев - 173,82

Дмитрий Алиев - 173,56

Команда Евгении Медведевой

Марк Кондратюк - 196,23

Михаил Коляда - 195,02

Александр Самарин - 166,04

Спорт Фигурное катание

Главное сегодня

МИД РФ: Высылка дипломатов из России - вынужденная мера
Путин встретится с членами кабмина и примет участие в совещании судей
Канцлер Австрии заявил о готовности привиться вакциной из России или КНР
Вирусологи назвали сроки отмены масочного режима в России
Судно "Фортуна" продолжило укладку "Северного потока-2"
Кто "слил" прессе детали контракта Месси с "Барселоной"
Что означает для "Спартака" возвращение Квинси Промеса