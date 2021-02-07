Форвард "Спартака" Соболев получил травму колена в матче с "Ригой"

Нападающий московского "Спартака" Александр Соболев не смог продолжить товарищеский матч с "Ригой" на сборах в Дубае.

Повреждение Соболев заработал в начале встречи. Он столкнулся с одним из соперников и получил сильный удар в колено. Поле Александр покинул, хромая, в сопровождении медиков. Тренерский штаб "Спартака" десять минут не проводил замену, после чего на газоне появился Эсекьель Понсе. За 20 минут до конца поединка российский клуб ведет 2:0.

Напомним, что в ноябре прошлого года Соболев перенес операцию на колене.